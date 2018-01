Laufenburg/CH Polizei verhaftet mutmaßlichen Brandstifter

Bei Brand im ehemaligen Hotel "Schützen" in Laufenburg/CH wurdenam Montag insgesamt sieben Personen verletzt. Polizei geht von Brandstiftung aus.

Als Ursache des Brandes am Montagabend im ehemaligen Hotel "Schützen" in Laufenburg/CH geht die Kantonspolizei von Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet. Insgesamt wurden sieben Personen durch eingeatmeten Rauch verletzt, nicht sechs, wie zuerst gemeldet. Bei zwei Personen sind die Verletzungen schwer.

Am Montag ging kurz nach 17 Uhr die Meldung eines Brandes im ehemaligen Hotel "Schützen" bei der Kantonspolizei ein. Die sofort ausgerückte Feuerwehr musste in der Folge sieben Personen aus dem brennenden Gebäude retten. Diese erlitten zum Teil schwere Rauchgasvergiftungen und wurden in diverse Spitäler überführt.

Die Aargauer Zeitung berichtet von dramatischen Szenen während des Brands. Das Restaurant steht zwar seit einiger Zeit leer. In den oberen Stockwerken sind aber unter anderem Sozialwohnungen eingerichtet. Er sei mit dem Auto auf dem Weg nach Hause gewesen, als er auf Höhe des "Schützen" plötzlich einen Knall hörte und die Flammen aus einem zerborstenen Fenster schießen sah. "Ein anderer Autofahrer hat sofort die Polizei und Feuerwehr alarmiert."

Er habe mehrere Menschen in den oberen Stockwerken aus den Fenstern um Hilfe schreien sehen, berichtet der Augenzeuge laut Aargauer Zeitung. "Eine Frau wollte in Panik gar springen." Helfer legten deshalb kurzerhand eine Matratze aus dem gegenübergelegenen Schulhaus Burgmatt auf einen Transporter und fuhren diesen unter das Fenster, um einen allfälligen Aufprall zu dämpfen. Die Frau habe aber schließlich über eine Leiter in Sicherheit gebracht werden können. "Ich hoffe, es geht ihr und allen anderen Bewohnern den Umständen entsprechend gut", so der Augenzeuge.

Im Einsatz standen 2 Hubschrauber, 6 Ambulanzen sowie 115 Angehörige der Feuerwehren Laufenburg/CH, Frick, Kaisten und Laufenburg/D. Im Vordergrund der Brandursache steht Brandstiftung. Ein tatverdächtiger 24-Jähriger, welcher im Gebäude wohnhaft war, konnte im Verlauf der Fahndung angehalten werden. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet.

Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Behörden haben für die 11 Bewohner der Liegenschaft Notunterkünfte zur Verfügung gestellt.