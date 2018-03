Laufenburg Polizei nimmt flüchtendes Schaf in Gewahrsam

Polizei nimmt flüchtendes Schaf in Gewahrsam

Nachdem ein Schaf aus seiner Herde ausgebüchst war, nutzte der Rest der Herde die Zeit zum Einfangen dieses Schafes dazu, ebenfalls auszubüchsen. Die Polizei nahm das Schaf in Gewahrsam.

Laufenburg – Zum Zwecke der Bürgernähe nahm am vergangenen Samstagmittag eine Polizeistreife Kontakt mit einem Schäfer auf, welcher sich mit seiner Wanderschaftsherde im Bereich des Grillplatzes Hochsal aufhielt. Während des Gesprächs setzte sich urplötzlich ein Schaf aus der umfangreichen Herde ab und flüchtete in Richtung der nahegelegenen Landstraße. Die zwei Schäferhunde, die die Herde bewachten, unverzüglich die Verfolgung auf und konnten das entlaufene Schaf südlich der L 151 aufhalten bis der Schäfer herbeigeeilt war. Die Abwesenheit des Schäfers und der Hunde nahm der Rest der Herde zum Anlass, dem Ruf der Freiheit zu folgen und sich unauffällig in Richtung Rotzel abzusetzen. Da der Schäfer das entlaufene Schaf nicht alleine lassen konnte, wurde diesem formell der Gewahrsam erklärt. Der Schäfer sicherte zur Verhinderung mittels Polizei-Absperrband fachgerecht die Hinterläufe. Da das Schaf keinen Widerstand leistete, war eine polizeiliche Bewachung nicht mehr nötig. Alle Schafe konnten wieder zusammengebracht werden, verletzt wurde keines.