Laufenburg Polizei hilft Autofahrer aus misslicher Lage

Ein Autofahrer auf der A 98 konnte aus Höhenangst nicht über die Rappensteinbrücke fahren. Die Polizei ermöglichte ihm das Umkehren.

Laufenburg – Einen "Spezialeinsatz" hatten Beamte des Polizeirevers Bad Säckingen am Samstagnachmittag auf der A 98 zu bewältigen. Kurz vor 15 Uhr meldete sich über Notruf ein Autofahrer und bat um Hilfe. Auf Nachfrage des Beamten gab der verzweifelte Mann an, mit seinem Auto hinter dem Rappensteintunnel zu stehen und nicht mehr weiterfahren zu können. Er habe panische Höhenangst und könne nicht über die vor ihm befindliche Brücke fahren. Eine Streife machte sich auf den Weg und traf den Anrufer samt Auto in einer Straßenausbuchtung an. Nach einem beruhigenden Gespräch ermöglichten die Beamten dem 46-Jährigen das Umkehren und ließen ihn nach Hause fahren. Allerdings wurde die Führerscheinstelle informiert, die nun die Fahrtauglichkeit des 46-Jährigen prüft.