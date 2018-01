Laufenburg Pilz setzt Eschen in Murg und Laufenburg zu

Das Eschentriebsterbenmacht auch vor den Bäumen in Murg und laufenburg nicht halt. Revierförster Karl-Ulrich Mäntele erklärt vor Ort das Problem und warum Baumfällungen nötig sind.

Laufenburg – "Das Eschentriebsterben gefährdet auch die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit der Esche im Wald von Murg und Laufenburg", erklärte Revierförster Karl-Ulrich Mäntele bei einer Vorortbegehung der Presse. Die Esche wird von einer Pilzkrankheit, dem Schlauchpilz Hymenoscyphus Pseudoalbidus, besser bekannt unter dem Namen "Hymenoscyphus fraxineus" (falsches weißes Stengelbecherchen) befallen, die aus Ostasien (China, Korea, Japan, Südost-Sibirien) stammt und vermutlich über eingeschleptte Eschenpflanzen, verbreitet wurden. Erste Spuren von Infektionen sind in Südwestdeutschland ab dem Jahr 2006 zu finden, in deutlicherem Umfang tritt das Triebsterben seit 2009 auf.

Doch was kann man gegen diese Krankheit tun? Da die Pilze und Sporen durch die Luft fliegen, könne man dem Sterben der Eschen, weder durch Spritzen, noch durch das Beseitigen des befallenen Laubes, Einhalt gebieten, erklärte der Revierleiter und fügt an. "Die einzige Hoffnung ist, dass sich unter den bestehenden Eschenbeständen etwa fünf Prozent als resistent erweisen, von denen man dann in späteren Jahren Samen gewinnen kann, um so wieder neue Pflanzungen zu generieren." Bis dahin heißt es Schadensbegrenzung zu betreiben: Die Gefahr bestehe vor allem dort, wo Eschen an Straßen und Wegen stehen. Durch herabfallende, abgestorbene Äste können Spaziergänger und Autofahrer gefährdet werden. Deshalb werden in diesem Bereich befallene Eschen gefällt.

Der Revierförster empfiehlt allen Grundstückseigentümern, die Eschen auf ihrem Grundstück haben, diese auf Krankheitssymptome zu untersuchen. Zu den Krankheitssymptomen zählt vorzeitiger Blattabfall, der vor allem an den Zweigen, aber auch durch braune Rindennekrosen am Stamm, zu erkennen ist. Das Absterben der Triebe und Zweige der Krone und Bildung von Wasserreisern sind deutliche Zeichen für den Pilzbefall. Bei Verdacht sollten die geschädigten und somit nicht mehr verkehrssicher stehenden Bäume gefällt werden. Die Forstwirtschaft versucht die befallenen Eschen beim Baumeinschlag vorzuziehen, um das wertvolle Holz, was zur Herstellung von Möbeln und Stielen für Werkzeuge besonders geeignet ist, noch zu vermarkten. Die Eschen wurden vor allem in feuchten Bereichen, in der Nähe von Flüssen und Bachläufen angesiedelt. Außerdem geschieht die Aufforstung durch andere Laubbäume, wie Stieleichen, Ulmen, Berg- und Spitzahorn, die auf Eschenstandorten wachsen können.

Der Anteil der Eschen im Wald von Murg und Laufenburg, für den Revierförster Karl-Ulrich Mäntele zuständig ist, ist schwer zu schätzen, da viele Einzelbäume und kleine Gruppen von Eschen vorhanden sind. Er geht von etwa fünf Prozent aus. Der durch die Pilzkrankheit verursachte Schaden ist somit überschaubar, sofern sich die Krankheit nicht auch noch auf andere Laubbäume, die der Struktur der Esche gleichen, ausbreitet.

Eschentriebsterben

In vielen Teilen der Schweiz, Deutschlands und Österreichs ist die Esche von einem neuen, schwerwiegenden Forstschutzproblem, dem Eschentriebsterben oder Zurücksterben der Esche, betroffen. Diese neue Pilzkrankheit wird von dem Schlauchpilz Hymenoscyphus fraxineus (falsches weißes Stengelbecherchen) und dessen ungeschlechtlichem Stadium Chalara fraxinea hervorgerufen. Die Symptome der Krankheit treten in der Rinde und im Holz von Trieben, Zweigen, Ästen und Stämmen, sowie an Blättern, auf.