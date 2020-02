von Peter Koch

Das Sturmtief „Petra“ hat in Binzgen große Schäden verursacht. So staunte Herbert Denz (76 Jahre) nicht schlecht, als er am Mittwochmorgen seinen Wald begutachten ging. „Ich hatte schon etwas erwartet; denn vor allem in der zweiten Nachthälfte, am frühen Dienstagmorgen, hat es hier ordentlich gewütet“, so Denz. Was er aber dann vor Ort feststellte, übertraf bei weitem seine Befürchtungen.

Nach dem Sturm liegen die Bäume kreuz und quer übereinander, sie stehen unter Spannung. Die Aufräumarbeiten gestalten sich daher gefährlich. Hier wird ein Vollernter zum Einsatz kommen. | Bild: Peter Koch

Im Gewann Gertschenbühl hatte es an die 100 oder mehr Bäume abgeknickt oder gleich komplett entwurzelt. Hauptsächlich Fichten, aber es sind auch Tannen und sogar eine Buche dabei. Die genaue Zahl steht bisher nicht fest. „Seit den schlimmen Käferjahren habe ich aufgehört zu zählen“, erklärt Denz.

Besonders beeindruckte ihn, dass der Sturm sogar junge Fichten im Alter von fünf bis acht Jahren umgeworfen hat. Erst letztes Jahr hatte er im Gertschenbühl viel Holz einschlagen müssen, wegen des Käfers. Ein Großteil der großen Fichten, die den Käfer überlebt hatten, liegen nun am Boden.

Zwei Weißtannen haben die Aussichtsbank des Schwarzwaldvereins unter sich begraben. | Bild: Peter Koch

Die gefallenen Bäume haben ein Alter von 35 bis 50 Jahren, „schöne, gesunde Bäume, das war vor 2019 mein schönster Wald“, so Denz. „Da liegt Holz für 6.000 bis 7.000 Euro. Nach aktuellem Preis, vor einiger Zeit bekamen wir noch 80 oder sogar 90 Euro für den Festmeter, zuletzt waren es nur noch 45 Euro.“

Was er jetzt tatsächlich, für das teilweise gerissene Holz, bekommen kann weiß er noch nicht. Da die großen Stämme kreuz und quer übereinander liegen steht für ihn fest, dass er zunächst Geld in die Hand nehmen und einen Vollernter kommen lassen muss.