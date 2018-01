Laufenburg Pavillondach beschädigt

Vermutlich durch Steinwürfe wurde das Dach des Pavillons in der Codmananlage beschädigt. die Polizei bittet um Hinweise.

Laufenburg – Wie am Montag festgestellt wurde, ist das Dach des Pavillons in der Codmannanlage mutwillig beschädigt worden. Eine Vielzahl von Ziegeln wurde vermutlich durch Steinwürfe zerstört, so dass das Dach nun undicht ist. Der Stadt und daher auch der Allgemeinheit entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Es ist nicht bekannt, wann genau die Tat geschah. Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen machte, ist gebeten, sich beim Polizeiposten Laufenburg, Telefon 07763 9288-0 zu melden.