Laufenburg-Hochsal Paul Rufle, Vorsitzender der Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg, kündigt seinen Abschied an

Paul Rufle, Vorsitzender der Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg, kündigt seinen Abschied an

Paul Rufle möchte nur noch ein Jahr lang die katholische Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg als Vorsitzender leiten.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der katholischen Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg standen die Neuwahlen des Gesamtvorstands. In offenen Wahlen wurde das bisherige Vorstandsteam mit dem Vorsitzenden Paul Rufle für zwei Jahre wiedergewählt. Allerdings machte Paul Rufle klar, dass er den Posten des Vorsitzenden nur bis zur nächsten Hauptversammlung in einem Jahr bekleiden wird.

Dem Vorstand gehören weiterhin an: Barbara Rueb (stellvertretende Vorsitzende), Werner Spitznagel (Schriftführer) und Christel Schlageter (Kassiererin). Als Beisitzer sind im Vorstand vertreten: Ursula Böhler, Ellen Barth, Horst Volgmann, Manfred Offergeld und Gerda Schäuble.

Mit mehr als halbstündiger Verspätung wurde die Jahreshauptversammlung begonnen. Weder der erwartete Pfarrer Klaus Fietz war zur Versammlung gekommen, noch ein Vertreter des Stiftungs- oder Pfarrgemeinderats. Mit zwei Liedern wurde der Abend gesanglich begonnen, ehe ein gemeinsames Abendessen eingenommen und dann das vergangene Jahr analysiert wurde. Zu den Höhepunkten gehörten die zahlreichen Auftritte, wobei besonders die beiden Konzerte mit dem Kirchenchor aus Stein besonders hervorstachen, aber auch das Singen am Karfreitag im evangelischen Gotteshaus. Hierfür bedankte sich die evangelische Pfarrerin Heidrun Moser ausdrücklich. Viel wurde auch im kameradschaftlichen Bereich getan. So sorgte ein Ausflug in die Aareschlucht für ein besonderes Erlebnis.

Kassiererin Christel Schlageter berichtete über einen kleinen Rückgang des Kassenbestandes beim Kirchenchor. Kassenprüfer Franz Schwendemann lobte die gute Arbeit der Kassiererin, zeigte aber gleichsam auch Unverständnis dafür, dass trotz gestiegener Mitgliederzahl des Chores die finanzielle Unterstützung des Chores durch die Kirchengemeinde um 50 Euro zurückging.

Dirigent Johannes Böhler zeigte sich mit der gesanglichen Leistung des Kirchenchors zufrieden. „Es hat mir viel Spaß gemacht“, resümierte er und zeigte sich besonders erfreut, dass drei neue Mitglieder den Chor verstärken. In 36 Proben wurden die Sänger gefordert. Beste Probenbesucher waren die beiden Görwihler Gabriela und Werner Spitznagel. Der Vorsitzende Paul Rufle, Gertrud Matt und Christel Schlageter kamen auf die nächsten Plätze.

Der Verein

Die Kirchenchorgemeinschaft Hochsal-Laufenburg hat 36 Sänger. Vorsitzender ist Paul Rufle, Lärchenweg 23, Laufenburg. Kontakt unter Telefon 07763/59 51 oder per E-Mail (paul.rufle@t-online.de). Probe ist freitags um 20 Uhr im Pfarrheim in Hochsal.