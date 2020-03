von sk

Zu einem Brand auf einem Balkon musste am Samstag, 7. März, die Feuerwehr in Laufenburg ausrücken. Laut Polizeimeldung war gegen 12 Uhr Rauch aus einem Mehrfamilienhaus bemerkt worden. Wie sich herausstellte, war das Feuer war auf dem Balkon einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Papier, das zusammen mit weiterem Abfall auf dem Balkon gelagert worden war, geriet aus noch unbekannten Gründen in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer unverzüglich. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein.