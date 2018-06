Hochsal, Rotzel Ortsvorsteher Manfred Ebner zweifelt Ursache für Motorradunfall an

Ist ein 26-Jähriger Motorradfahrer zwischen Hochsal und Rotzel wegen der Schäden an der Landstraße verunglückt?

Der Rotzeler Ortsvorsteher Manfred Ebner glaubt, dass Fahrbahnschäden Ursache für den Motorradunfall waren, der sich Ende Mai auf der Landstraße zwischen Hochsal und Rotzel ereignete. Ein 26-jähriger Motorradfahrer war auf einem geraden Streckenabschnitt zu Fall gekommen und dabei schwer verletzt worden. Ebner zweifelt die Darstellung der Polizei an, dass Rollsplitt wahrscheinlich die Unfallursache sei. "Ich bin eine viertel bis halbe Stunde vor dem Unfall mit dem Rad an der Stelle vorbeigefahren. Da war kein Rollsplitt", erklärte Ebner am Montag im Gemeinderat. Der Ortsvorsteher erinnerte daran, dass die Schäden entstanden seien, als wegen einer Baumaßnahme in Bad Säckingen Schwerverkehr über die Landstraße umgeleitet wurde, und dass das Regierungspräsidium die baldige Wiederinstandsetzung versprochen habe.