03.05.2018 20:00 Charlotte Fröse Luttingen Ortschaftsrat stimmt für erneute Verkehrsmessung in der Luttinger Durchgangsstraße

Ortsvorsteher Bernhard Gerteis regt in der jüngsten Sitzung an, erneut eine Verkehrsmessung in der Luttinger Straße durchzuführen. Die Ortschaftsräte stimmten dem Vorschlag zu, sie waren sich indes einig, dass es erst dann eine wirkliche Verkehrsberuhigung in Luttingen geben werde, wenn die Weiterführung der Autobahn erfolgt sei.