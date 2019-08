Mit der Verpflichtung des wiedergewählten Ortschaftsrates Manfred Schrenk (FW), der bei der konstituierenden Sitzung der übrigen Ortschaftsräte nicht anwesend sein konnte, und der Verpflichtung des neu gewählten stellvertretenden Ortsvorstehers Bruno Sonnenmoser (FW) konnte der damit komplett konstituierte Ortschaftsrat von Luttingen beruhigt in die Sommerpause gehen.

Laufenburg So hat Laufenburg gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Ortsvorsteherin Michaela Kaiser (CDU) bei der Ortschaftsratsitzung am Mittwoch den beiden Mitgliedern die Rechte und Pflichten als Ortschaftsräte vorgelesen hat, lasen beide die Eidesformel persönlich vor. Danach wurden sie von der Ortsvorsteherin per Handschlag verpflichtet. Nun konnte der neue Ortschaftsrat, der bis auf Werner Tröndle (FW) komplett bei der Sitzung anwesend war, seine Arbeit aufnehmen.

Bauanträge

Auf der Tagesordnung standen drei Bauanträge, die alle einstimmig gutgeheißen wurden, sodass sie in der nächsten Gemeinderatssitzung genehmigt werden können:

Es handelt sich um die Erweiterung einer Einzelgarage in der Eggstraße 14, Flurstück 254. Die bestehende Garage ist undicht und soll im Zuge der Behebung dieses Mangels erweitert werden. Obwohl die Garage zum Teil im Außenbereich liegt, besteht für die Garage eine Genehmigung aus dem Jahre 1992. Die Bauverwaltung hat ihr Einverständnis für die Erweiterung signalisiert, falls der Ortschaftsrat zustimmt.

Des weiteren ging es um die Parkplatzerweiterung bei der Kirche, Kirchgasse 2, im Flurstück 1/1 um weitere 21 Parkplätze auf der angrenzenden Wiese, da die bestehenden Parkplätze nicht ausreichen. Da das Grundstück, auf dem die Parkplätze geschaffen werden sollen, im Innenbereich liegt, gibt es auch hier seitens der Behörde keine Einwände.

Auf dem Flurstück 862/2 in der Schlossbergstraße 8a soll an das bestehende Einfamilienhaus ein Büro mit Dachterrasse angebaut werden. Da sich der Anbau harmonisch in das Straßenbild einfügt, dass heißt von der Straße kaum wahrgenommen wird, konnte der Ortschaftsrat auch diesem Bauvorhaben sein Einverständnis erteilen.

Zu den Infos über bestehende Bauvorhaben, erklärte die Ortsvorsteherin, dass im Juli der Umbau eines Wohnhauses in der Stadenhauser Straße 9 genehmigt wurde. Ebenso wurde der Abbruch der bestehenden Werkstatt- und Bürogebäude in der Luttinger Straße 48 genehmigt, auf dem dann zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage errichtet werden dürfen. Die Bauvoranfrage für die Errichtung eines Wohnhauses in der Luttinger Straße 41 wurde zurückgezogen.