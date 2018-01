Laufenburg Optimismus nach H.C. Starck-Divisions-Verkauf an Höganäs

Der angekündigte Verkauf der H.C. Starck-Division Surface Technology & Ceramic Powders (STC) an den schwedischen Höganäs-Konzern stößt zumindest bei den 260 betroffenen Mitarbeitern im Werk Enag in Laufenburg-Rhina auf große Zustimmung.

Das erklärte der STC-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Andreas Becker im Nachgang zu einer Betriebsversammlung am Donnerstag: "Natürlich bringt ein derartiger Verkauf beim ein oder anderen Kollegen gewisse Ängste mit sich." Insgesamt sei die Stimmung in der Belegschaft aber "überaus positiv", so Becker. Dass der Leiter des Bereichs Industrie bei Höganäs, Rune Magnusson, im Vorfeld zur Betriebsversammlung bereits erklärte, es sei dem Konzern nicht darum gegangen, einen Konkurrenten wegzukaufen, um diesen abzuwickeln, sondern man wolle neue Märkte erschließen, hört man in Rhina gern. Gleichwohl gelte es in Sachen Standortsicherung durchaus noch wesentliche Details zu klären, so Andreas Becker.

Konkret sieht die Planung des schwedischen Metallpulver-Produzenten, die den Beschäftigten nach Informationen unserer Zeitung bei den Betriebsversammlungen in Laufenburg und Goslar vorgestellt wurde, so aus: In Laufenburg soll das Werk eins zu eins an die Schweden übergehen. Am Goslarer Stammsitz will Höganäs, seines Zeichens mit einer halben Million verarbeiteten Tonnen schon jetzt Weltmarktführer, über die knapp 130 Beschäftigten aus der Produktion hinaus noch weitere 36 Mitarbeiter aus den Bereichen Service und Administration übernehmen, wenn er die STC erwirbt.

Dies gibt nach Ansicht des Betriebsrats in Laufenburg Anlass zu Optimismus: "Wir sind bei einem strategischen Partner gelandet, der uns weiterbringt und uns dabei hilft, stärker zu werden", bringt es Andreas Becker im Gespräch mit unserer Zeitung auf den Punkt. Zumal: Die Eigentümer von H.C. Starck, die Finanzinvestoren Advent International und Carlyle Group, hätten seit längerem einen Verkauf der verschiedenen Unternehmensdivisionen beabsichtigt. Dies sei erklärtes Ziel der Umstrukturierungen innerhalb des Unternehmens gewesen, die Ende 2015 vollzogen wurden, schildert Andreas Becker. Damals waren die Divisionen in eigenständige Firmen umgewandelt worden, die unter dem Dach des Mutterkonzerns H.C. Starck firmierten.

Derweil sind sind noch eine Reihe von Fragen noch nicht abschließend geklärt. Dazu zählt auch die Standortsicherung. "Wir gehen davon aus, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben", sagt Becker. Entsprechend hatte sich auch Höganäs-Vertreter Rune Magnusson geäußert. Er kündigte an, dass schwedische Metallpulver-Produzent an beiden Standorten festhalten wolle. Schon gar nicht sei ein Umzug der Produktion nach Schweden vorgesehen, so Magnusson. Konkrete Gespräche zwischen dem neuen Eigentümer und dem Betriebsrat folgen voraussichtlich ab kommende Woche. Der Gewerkschaftssekretär des Bezirks Freiburg der Industriegewerkschaft IG BCE, Gerd Laskowski, sieht unterm Strich positive Perspektiven für die anstehenden Gespräche. Bislang habe eine Übernahme durch Höganäs keine negativen Auswirkungen mit sich gebracht.

Ebenfalls noch unklar ist übrigens, unter welchem Namen die Division künftig firmieren wird. Eine endgültige Entscheidung werde wohl erst getroffen, wenn der Verkauf vollzogen ist, so Andreas Becker. Bekanntlich muss der Verkauf noch von behördlicher Seite genehmigt werden. Dies soll im Lauf des ersten Halbjahres geschehen.

Dass in naher Zukunft auch die anderen H.C.-Starck Divisionen verkauft werden, sei nach Beckers Sicht "beabsichtigt". Konkrete Schritte in diese Richtung gebe es aber noch nicht. Auswirkungen hätte dies aber ebenfalls für Laufenburg-Rhina, wo die H.C. Stark-Division Tantalum/Niobium Powders eine Produktionsstätte betreibt.

Hintergründe zum Divisionsverkauf

Die vergangenen zehn Jahre waren geprägt von teils drastischen Einbrüchen auf der Erlösseite von H.C. Starck. Von der Finanzkrise wurde das Unternehmen erheblich getroffen. 2009 verzeichnete der Konzern einen Jahresumsatz von 471 Millionen Euro – ein Rückgang um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2016 ging der Umsatz nach Jahren des Wachstums aufgrund des schwierigen Marktumfelds auf 688,4 Millionen Euro zurück, nachdem der Umsatz 2015 noch 815,2 Millionen Euro betragen hatte. Für das Jahr 2017 prognostizierte H.C. Starck eine "nachhaltige Erholung seiner Kernmärkte". Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit rund 2600 Mitarbeiter. 2015 waren es rund 2700. Vom Verkauf betroffen sind 360 Mitarbeiter. Mehr als zwei Drittel davon arbeiten in Rhina. Höganäs: Das schwedische Unternehmen zählt zu den weltgrößten Herstellern von Metallpulvern. Die Ursprünge der 1797 gegründeten Firma liegen im Bereich des Kohlebergbaus. Heute stellt Höganas nach eigenen Angaben etwa 1500 verschiedene Produkte für 2500 Kunden in 75 Ländern her. Größtenteils handle es sich um kundenspezifische Sonderanfertigungen. Darüber hinaus ist Höganäs an anderen Unternehmen beteiligt. Die Produktion läuft an 13 Standorten weltweit. Der Umsatz 2016 lag nach Unternehmensangaben bei umgerechnet 739,6 Millionen Euro. Höganäs beschäftigt insgesamt 1880 Mitarbeiter.

