Bad Säckingen Open-Air-Gugge-Festival: Schräge Töne der Guggenmusiker reißen Besucher mit

Das Open-Air-Gugge-Festival der Roli-Guggers Laufenburg lockt tausende Besucher in die Altstadt. 1200 Musiker auf fünf Bühnen sorgen beidseits des Rheins für tolle Stimmung.

Laufenburg – Ein wahrer Publikumsmagnet: Das 28. grenzüberschreitende Guggen-Open-Air-Festival der Roli-Guggers hat am Freitag tausende Besucher in die Laufenburger Altstadt gelockt. 1200 Musiker in 34 Guggenmusiken, einer Kleinformation und drei Kinder-Guggenmusiken aus sechs Nationen sorgten auf fünf Bühnen, beidseits des Rheins, für super Stimmung. Zum letzten Mal organisiert wurde das Laufenburger Großereignis der schrägen Töne von Roli Thomas Kolbeck. Er gibt die Führung des Orga-Teams nach 27 Jahren ab. Dafür dankten ihm an diesem Abend Vorsitzender Manuel Wagner und der musikalische Leiter Mirko Räder mit einem Präsent. Auch zum letzten Mal in dieser Fasnachtssaison dirigiert Mirko Räder die Roli-Gruppe, er hört als musikalischer Leiter auf und so suchen die Rolis einen Neuen. „Er könnte direkt an Aschermittwoch anfangen“, sagte Philipp Kaufmann lachend, der zu Beginn an der Hauptbühne in der Codmann-Anlage moderierte und nach dem Roli-Auftritt das Mikrofon an Räder weitergab.

Nachdem am frühen Abend das Kinder-Guggen-Konzert stattfand, eröffneten die Roli-Guggers als Veranstalter das große Open-Air um 19 Uhr. Der Einzug ging vom Rathaus bis runter in die Codmann-Anlage, wo sie dann ihre Lieder mit viel Rambazamba zum Besten gaben. Mit dabei waren auch in diesem Jahr die befreundeten Frumptarn Guggenband Barnsley aus England. Besondere Gäste waren die Lozärner Kracher aus Luzern und die S-Hoch3 aus Heitersheim, die mit ihren tollen Kostümen und Masken sowie auch mit ihrem Sound begeisterten. Auch die anderen Guggen sorgten für gute Laune und so hätte die Stimmung im Städtle nicht besser sein können. Den Abschluss um Mitternacht machten auf der Hauptbühne die zwei „Spezial Guest“-Gruppen. Auf dem Marktplatz auf der Schweizer Seite gaben die Löli-Tuter Böttighofen aus dem Thurgau die letzten Guggentöne für diesen Abend. „Der Erfolg ist unser Ansporn, um immer noch einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und wir sehen es als Herausforderung an, das Niveau der Veranstaltung weiter zu steigern und mit neuen, innovativen Ideen anzureichern“, so die Roli-Guggers in ihren Presseunterlagen.