Laufenburg Öffentliche Schulden steigen an

Gemeinderat Laufenburg verabschiedet den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne für die Abwasserbeseitigung und die Stadtwerke. Jeder Bürger wird zum Ende des Jahres mit 857,37 statistisch in der Kreide stehenm.

Der Gemeinderat Laufenburg hat am Montag den Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke für 2018 beschlossen. Die Pläne wurden erstmals nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. "Drei Jahre Vorbereitungszeit sind damit zu Ende", blickte Bürgermeister Ulrich Krieger auf die vor allem für die Kämmerei arbeitsintensive Umstellung zurück.

2,9 Millionen für Kindergarten

Der Ergebnishaushalt umfasst 20,5 Millionen Euro Erträge, 18,9 Millionen Euro Aufwendungen und schließt mit einem positiven Ergebnis von 1,6 Millionen Euro ab. Das wichtigste Einzelprojekt ist mit 0,5 Millionen Euro die Sanierung des Brandschutzes und der Elektroverteilung in der Hans-Thoma-Schule. Der Finanzhaushalt umfasst Investitionen in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Schwerpunkte sind der Neubau des Kindergartens Rappenstein mit 2,9 Millionen Euro, der erste Bauabschnitt der Freianlagen Rappenstein mit 0,8 Millionen Euro, der Ausbau der Hännerstraße mit 0,5 Millionen Euro und der erste Bauabschnitt der Laufenburger Acht mit 0,4 Millionen Euro.

Der Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigung umfasst im Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1,8 Millionen Euro, im Vermögensplan von je 0,9 Millionen. Größte Einzelbaumaßnahme ist mit die Erneuerung des Kanals in der Hännerstraße mit 0,24 Millionen Euro. Der Erfolgsplan für die Stadtwerke weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils 4,7 Millionen Euro mit rund 60000 Euro Jahresverlust auf, der Vermögensplan 2,2 Millionen Euro. Größtre Einzelmaßnahme hier ist mit 0,8 Millionen Euro die Sanierung der Wasserkammern des Hochbehälters Rappenstein.

Schulden steigen an

Der öffentliche Schuldenstand soll im Verlauf des Jahres von 7,8 auf 8,5 Millionen Euro ansteigen – was 857,37 Euro pro Kopf entspäche. Verantwortlich für die Schuldenzunahme ist vor allem die Neuaufnahme eines Kredits über 0,9 Millionen Euro durch die Stadtwerke. Auf diese werden am Jahresende dann 3,4 Millionen Euro Schulden entfallen, auf den Eigenbetrieb Abwasser 3,6 Millionen und auf den städtischen Haushalt 1,5 Millionen. Dem steht ein Vermögen in Höhe von 40,9 Millionen Euro der Stadt, von 18,2 Millionen Euro des Eigenbetriebs Abwasser und von 8,4 Millionen Euro der Stadtwerke gegenüber. Die Allgemeine Rücklage wird zum Ende des Jahres rund 5,3 Millionen Euro betragen.

Die Haushalts- und Wirtschaftspläne waren im September 2017 von der Stadtverwaltung eingebracht und im Oktober und Dezember vom Gemeinderat beraten worden. In der deshalb nur kurzen Aussprache am Montag bedauerte Robert Terbeck (SPD), dass der Plan in seiner neuen Form weniger Diskussionen um kleine Posten erlaube, "woraus in der Vergangenheit oft gute Ideen" erwachsen seien. Gegen den Haushaltsplan und den Haushaltsplan der Stadtwerke stimmte Bernhard Gerteis (FW), weil er mit der Anschaffung von Tempomessgeräten nicht zufrieden war.