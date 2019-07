Luttingen (elle) Unter schattenspendenden Nussbäumen veranstaltet der Musikverein Luttingen sein traditionelles Nussbaumfest vom 19. bis 21. Juli auf der Festwiese in Luttingen. Neben der musikalischen Unterhaltung durch befreundete und umliegende Vereine rockt eine Volksmusikgruppe die Bühne. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Mitglieder des Musikverein, die neben Leckereien vom Grill Kartoffelsalat und am Sonntag zudem Kaffee und Nusskuchen servieren. Am Freitag und Samstag wird daneben eine Cocktail-Bar betrieben, die unter Anderem das neue Kult-Getränk „Lillet“ anbieten wird. Selbst bei Regen finden einige Gäste Platz unter einem Festzelt.

Begonnen wird am Freitag, den 19. Juli, ab 17 Uhr, mit einem Handwerkerhock. Für Unterhaltung sorgt die Trachtenkapelle Buch, die ein buntes Blasmusik-Programm mitbringen wird. Der Samstag wird wie jedes Jahr zu einem Trachtenabend umfunktioniert – Dirndl und Lederhosen stellen daher die Kleiderordnung dar. Der Eintritt kostet an diesem Abend drei Euro; ab 21 Uhr fünf Euro und ist dann erst ab 16 Jahren gestattet. Um 19 Uhr stattet die Stadtkapelle Burkheim den Luttingern ihren Gegenbesuch ab, nachdem der Verein 2018 seinen Jahresausflug an das Burkheimer Weinfest gemacht hatte. Ab 21 Uhr wird die Partyband „AlpenRoxxx“ zum wiederholten Mal für Stimmung und gute Laune sorgen. Bekannte Schlager, Volksmusikhits, Evergreens, aber auch Balladen gehören zum Repertoire der Kultband. Die passende Musik und eine stimmungsvolle Abendbeleuchtung werden die Gäste zum Mitsingen und Tanzen vor der Bühne einladen.

Der Sonntag ist der Tag für alle Blasmusikfreunde: Um 11.30 Uhr wird das Fest durch einen Frühschoppen des Musikverein Erzingen eröffnet. Um 14 Uhr darf dann das Jugendblasorchester Laufenburg sein Können unter Beweis stellen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgt daneben die Young-Stage-Academy Laufenburg, die um 15 Uhr eine Tanz-Choreographie präsentieren wird. Es schließt sich der Musikverein Hochsal um 15.45 Uhr mit volkstümlichen Stücken an.

Die Trachtenkapelle Hogschür beendet das Fest mit ihrem Auftritt um 17.30 Uhr. Der Musikverein Luttingen lädt alle Musikfreunde und andere Gäste zu seinem Nussbaumfest ein und freut sich über zahlreiche Besucher.