Laufenburg vor 47 Minuten

Nur online oder per Brief: Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck wählt bis zum 5. April zwölf neue Pfarrgemeinderäte

In der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck wie in der gesamten Erzdiözese Freiburg wählen die römisch-katholischen Gläubigen bis zum 5. April ihre Pfarrgemeinderäte. Die Wahl sollte eigentlich bereits am 22. März abgehalten werden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Es wird auch keine persönliche Stimmabgabe in Wahllokalen möglich sein, nur Online- und Briefwahl sind vorgesehen.