Laufenburg Neue Bücher zum Ausleihen: Schüler lesen für Schüler

In einer gemeinsamen Aktion der Stadtbücherei Laufenburg und der Hans-Thoma-Schule geben Sechsklässler anderen Kindern Lesetipps.

In der Laufenburger Stadtbücherei gibt es wieder jede Menge Lesestoff. In Zusammenarbeit mit der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg hat die Stadtbücherei ein weiteres Mal eine Leseaktion durchgeführt. "Im Rahmen des Unterrichtsstoffes müssen die Kinder der sechsten Klassen ein Buch lesen und danach der Klasse vorstellen", erklärt Andrea Ebner, die Leiterin der Stadtbücherei Laufenburg. Diese Bücher werden von der Stadtbücherei finanziert und nach der Aktion in den Bestand der Bücherei aufgenommen.

Bevor es losgeht, bekommen alle Kinder einen Katalog zur Verfügung gestellt, wo sich jedes zwei Bücher aussucht. "Ein Buch müssen die Kinder auf jeden Fall lesen und vorstellen", erklärt die Leiterin der Stadtbücherei weiter. Danach werden die Bücher in der Stadtbücherei abgegeben. "Ich bin gespannt, was in diesem Jahr gelesen worden ist", ist auch Bürgermeister Ulrich Krieger neugierig. Er war bei der Übergabe am Freitag in der Stadtbücherei und hat die Kinder zusammen mit der Deutschlehrerin Alexa Eckert begrüßt. Und die Themenliste war umfangreich: es gab Abenteuergeschichten, Lebensgeschichten, Liebesgeschichten und Fantasieromane.

"Nur Krimis durften wir noch nicht lesen", schränkt ein Schüler ein. Neben dem Buch hatten die Kinder auch selbst gestaltete Plakate dabei, die das Buch in Bildern beschrieben hatten. An einem im Buch angehängten Zettel, haben die Kinder zusätzlich beschrieben, wie ihnen das Buch gefallen hat und welche Stelle sie am spannendsten gefunden hatten. "Diese Zettel werden nachher in das Buch eingeklebt, damit die Kinder, die sich das Buch später ausleihen, auf einem Blick erkennen können, was sie in der Geschichte erwarten", erklärt Andrea Ebner weiter.

Ab sofort stehen die Bücher gut sichtbar in der Stadtbücherei und können ausgeliehen werden.