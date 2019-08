von Charlotte Fröse

Mit allen Sinnen in den Wald und die Natur hautnah erfahren, ihn sehen, fühlen riechen und mit den Materialien die der Wald bietet kreativ werden, das und vieles mehr erleben die Kinder, die sich zu den ersten Laufenburger Waldtagen, der neue Ferienkinderbetreuung, angemeldet haben.

Auf dem selbstgebauten Waldsofa treffen sich Kinder und Betreuer in geselliger Runde. Inmitten der Kinder die Betreuer, Bettina Gerigk, Dagmar Ebner, Johanna Schmidle und Malte Thomas (von links). Bilder: Charlotte Fröse | Bild: Charlotte Fröse

Am frühen Vormittag ziehen die Kinder mit ihren Betreuern, gut ausgerüstet mit passender Kleidung, Rucksack und großen Erwartungen vom ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Brunnenmatt los, in den nahen Allmendwald direkt am Andelsbach. Schon nach wenigen Minuten Gehzeit hat der Wald sie umfangen. Statt Straßenlärm gibt es nun andere Geräusche und es riecht auch ganz anders. Der Weg ist nicht geteert, sondern weich wie ein Teppich. Ihre erste Station ist das aus Ästen und Zweigen selbst gebaute Waldsofa und dann gehen die Abenteuer und Entdeckungsreisen auch schon los.

In einem Workshop üben Samantha, Jonas, Noah und Lisa eifrig verschiedene Knoten. | Bild: Charlotte Fröse

Die Betreuer haben sich für jeden Tag andere Aktivitäten ausgedacht. Sie erkunden mit verbundenen Augen entlang eines Seils einen Weg durch den Wald oder sie bauen aus Stöcken und dem was sie finden, kleine Flöße. In Workshops lernen sie den richtigen Umgang mit dem Schnitzmesser oder üben sich im Knotenbinden.

Laufenburg Zwei Männer wollen mit neun Kilogramm Speisepilzen im Kofferraum über die Grenze Das könnte Sie auch interessieren

Zusammen mit dem Jugendrotkreuz lernen sie das Einmaleins der ersten Hilfe und mit Revierförster Karl-Ulrich Mäntele erkunden sie das Alter eines Baumes. Per Seilbahn geht es, gut gesichert von Martin Goßler und Hubert Mutter, über den Andelsbach. Genauer unter die Lupe genommen werden zudem Tiere und Pflanzen. Dann ist der Vormittag auch schon zu Ende und es lockt das von den Betreuern selbst zubereite Mittagessen im ehemaligen Feuerwehrhaus. Alle packen beim Tischdecken und Abräumen mit an und so kann es am frühen Nachmittag schnell wieder raus in den Wald gehen, denn weitere Abenteuer warten auf die jungen Waldentdecker.

Jonas schwebt am Siel über den Andelsbach, gut gesichert von Martin Goßler. | Bild: Charlotte Fröse

Waldpädagogin Dagmar Ebner berichtet, dass schon nach dem ersten Tag im Wald die Kinder zu Natur-Entdeckern wurden. Sie waren sehr viel aufmerksamer dahingehend was es alles im Wald aufzuspüren und zu finden gibt, sie gingen viel sorgsamer mit dem um, was der Wald ihnen anzubieten hat und sie zeigten sich sensibilisierter für die Natur, in dem für die meisten eher ungewohnten und unbekannten Lebensraum.

Laufenburg 1973 beginnt für Laufenburg mit dem Bau des Bildungszentrums Rappenstein eine neue Ära in der Schulgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig ist es den Initiatoren der Laufenburger Waldtage, dass die Kinder nicht nur an einzelnen Nachmittagen betreut werden, wie es beispielsweise beim Laufenburger Kindersommerprogramm Lakiso der Fall ist, sondern, dass ein verlässliches Ganztagesbetreuungsangebot von Montag bis Freitag besteht. „Bei sechs Wochen Schulferien besteht vor allem für berufstätige Eltern mit Grundschulkindern eine Betreuungslücke“, argumentiert Malte Thomas, einer der Initiatoren. Im Bereich Kindergarten und Kinderkrippe ist das Betreuungsangebot abgedeckt und für Kinder ab der fünften Klasse sei das Thema Ganztagsbetreuung nicht mehr so brisant, fast Thomas zusammen. Mit dem verlässlichen Betreuungsangebot der Waldtage könne eine Lücke geschlossen werden betont er. Rund 40 Kinder haben sich für die Waldtage angemeldet. Die Kinder konnten für eine oder für beide Wochen angemeldet werden. Anmeldeschluss war bereits im April.