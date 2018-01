Tausende von Besuchern bei den Waldgeistern in Laufenburg. Umzug mit 87 Zünften, Cliquen und Guggenmusiken.

Tausende von Besuchern strömten am Sonntag nach Laufenburg, um den großen Jubiläumsumzug der Waldgeister Rhina zu sehen. Ein ganzes Wochenende lang feierten sie bereits schon ihr 20-jähriges Bestehen, dies war nun der große Abschluss unter dem Motto „Narren zu Gast bei Freunden“.

87 Zünfte, Cliquen und Guggen sind der Einladung der Waldgeister gefolgt und die kleinen und großen Besucher bekamen so einiges an bunten und außergewöhnlichen Kostümen zu sehen. Zusammen mit den Salmfänger, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, organisierte das grenzüberschreitende Organisationskomitee unter der Leitung von Sascha Komposch dieses große Event.

Begonnen wurde gestern mit dem närrischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, bei dem Pfarrer Fietz die zahlreichen Narren freudig in seiner Kirche begrüßte. Anschließend fand der Zunftmeisterempfang im Pfarrheim statt, bei dem Vertreter aller teilnehmenden Umzugsgruppen mit dabei waren. Ehrenobergeist und OK Leiter Sascha Komposch, begrüßte zusammen mit Obergeist Theresa Schlachter die zahlreichen Narren, sowie auch Bürgermeister und Schirmherr Ulrich Krieger. Die Gruppen wurden vorgestellt und jede bekam ein kleines Willkommensgeschenk, bevor es noch zur Stärkung ein kleines gemeinsames Mittagessen gab.

Von nah und fern waren Fasnachtsgruppen dabei. Das besondere an diesem Narrentreffen war, dass erstmals Vereine, welche nicht der VSAN angehören, nach Laufenburg kommen konnten. Und so waren die Narrengilde Lörrach mit 18 Gruppen oder die Narrenzunft Wehr erstmals in Laufenburg. Ein langer Narrenwurm zog bei bestem Wetter durch die Gassen. Angeführt wurde dieser natürlich von den Waldgeistern. Ihnen folgten die Laufenburger Vereine und nach und nach zogen die Zünfte, Cliquen und Guggen an den Menschenmassen vorbei. Diese standen entlang der Umzugsstrecke, die von der Schweitzer Seite über das badische Altstädtle und die Säckinger Straße bis hinauf zum Pfarrheim führte.

Süßigkeiten ohne Ende und für die Erwachsenen der ein oder andere Hüpfer wurden von den Narren verteilt. Auch die Guggen gaben ihren Sound zum Besten und so war das Narrenvolk gestern mittag in bester Stimmung mit den Waldgeistern Rhina den phänomenalen Abschluss des runden Geister-Geburtags zu feiern.