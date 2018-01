Bad Säckingen Närrische Volltreffer: Bunte Abende der Enzebächle-Füchs Binzgen

Die Bunten Abende der Enzebächle-Füchs Binzgen treffen den närrischen Geschmack der Besucher. Vor allem das Männerballett erntet viel Applaus.

Binzgen – Richtig krachen ließen es die Enzebächle-Füchs Binzgen an ihren Bunten Abenden am Wochenende. Der Freitag war schnell ausverkauft und auch der Samstag war sehr gut besucht. In diesem Jahr feiern die Füchse ihr 30-jähriges Jubiläum und freuten sich, wieder so ein volles Haus an ihrer Veranstaltung zu haben. Auch die befreundeten Vereine waren wieder mit dabei und so machten die Waldgeister Rhina, der Elferrat, die Laufenburger Löwen, die Paradiesvögel Grunholz, die Stadthexen und die Narronen so richtig Stimmung im Fuchsbau. Als musikalische Höhepunkte ließen am Freitag die Roli-Guggers Laufenburg und am Samstag die Erbsranze-Schränzer Hänner die Bühne beben.

Ein buntes Programm haben sie sich überlegt und so gab es Tanzauftritte, Sketche und natürlich durften die Tratschwiiber auch nicht fehlen. Als Gastauftritt war wieder eine Abordnung vom FC Binzgen mit einer Aufführung dabei. Durch den Abend führte altbewährt Axel Studinger und Oberfuchs Tino Tamburello begrüßte freudig die zahlreichen Gäste. Begonnen wurde ganz traditionell mit dem Einzug der närrischen Abteilung des Musikvereins Binzgen unter der Leitung von Peter Weiß und nach einer Schunkelrunde mit dem Duo Enzo und Carmelo D´Amore ging es ab ins Programm. Jörg Stein kam als „Pressesprecher“ mit seinen „Fake News“ und brachte mit seiner selbstgeschriebenen Bütt das Publikum zum lachen. Bei den „Mädels der „Selbsthilfegruppe“ ging es um die böse Cellulite. In ihrem sportlichen Dress besangen sie während der Gymnastik ihr großes Leid. Richtig flott wurde es bei Dirty Dancing, bei dem auch die Hebefigur nicht fehlte und auch das „Krampfadergeschwader“ zeigte bei flotter Musik, was „alte“ Frauen noch so alles drauf haben.

Bei den Tratschwiibern Eva Bendig und Manuela Gerspach-Ehm haben einige Fuchsmitglieder für Gesprächsstoff gesorgt und auch die Binzger Bevölkerung war nicht sicher vor ihrem Getratsche. „Die Wochentage“ gab der FC Binzgen, unter der Leitung von Manuela Gerspach-Ehm und zwei geliehenen Spielern vom SV Niederhof, zum Besten. Nach einem „sportlichen Miteinander“ mit sehr außergewöhnlichen Figuren am Barren kam zum Ende hin ganz Füchselike das sehr beliebte Männerballett, welches auch in diesem Jahr wieder von Conny Schwab und ihrer Tochter Nadine Stoll einstudiert wurde und für einen Riesenapplaus sorgte. Das Publikum war super drauf und forderte zahlreiche Zugaben bei den einzelnen Auftritten und so konnten die Füchse auch wieder sehr zufrieden mit ihren Bunten Abenden sein. „Die Stimmung im Narrennest hätte nicht besser sein können und es freut uns sehr, das unsere befreundeten Vereine wieder mit am Start waren“, so Axel Studinger.