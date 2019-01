Laufenburg vor 5 Stunden

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in der Laufenburger Altstadt

Mit einem Schrecken kamen Anwohner und Feuerwehr davon, nachdem um am Samstagabend um 23.20 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus oberhalb des Westbahnhofes alarmiert wurde. Ein aufmerksamer Bewohner hatte die ausgelösten Rauchwarnmelder in der Wohnung unter ihm gehört und den Notruf abgesetzt, nachdem ihm niemand die betreffende Wohnungstüre öffnete.