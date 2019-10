von Michael Gottstein

Das schlechte Wetter konnte die Erleichterung der Anwohner von Hännerstraße und Rappenstein in Laufenburg darüber, dass die Sanierung der Hännerstraße nach einjähriger Bauzeit vollendet ist, kaum ernsthaft trüben. Und so schnitten Vertreter der Politik und der Anwohner am Dienstagabend in schönster Feierlaune das symbolische Band durch und gaben die für 1,7 Millionen Euro sanierte Straße für den Verkehr frei.

Ulrich Krieger, Martin Kistler, Sabine Hartmann-Müller, Andree Binninger und Roland Indlekofer (von links) beim Eröffnungsfest. | Bild: Michael Gottstein

Bürgermeister Ulrich Krieger betonte die Bedeutung der Hännerstraße als Verkehrsachse und sprach von einer der bedeutendsten Baustellen der Stadt. Dass die Ungeduld der Bürger bis ins Rathaus vorgedrungen war, zeigte der Verwaltungschef, indem er einige Stimmen der Bürger zitierte. Vor der Sanierung hieß es: „Sieht denn niemand, dass die Straße kaputt ist?“ Nach Beginn der einjährigen Arbeiten hieß es dann: „Warum dauert dies so lange, geht das nicht schneller?“ Doch die Notwendigkeit der Sanierung habe niemand bestritten, auch wenn in dieser Zeit mehrere Tausend Fahrzeuge durch das Wohngebiet Rappenstein ausweichen mussten.

Das Projekt umfasste auch die Erneuerung aller Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse sowie die Gestaltung der Einmündungen von Rappensteinstraße (mit Überquerungshilfe), Bergstraße und des Fußwegs Siedlerweg. Auch die Straßendecke zwischen dem Binzger Kreisel und der Fabrikstraße wurde erneuert. Wegen der zahlreichen zusätzlichen Arbeiten übernimmt die Stadt mit einer Million Euro den größten Teil der Gesamtkosten, während der Landkreis als Eigentümer der Hännerstraße 700 000 Euro beisteuert. Das Land bezuschusste die Maßnahmen mit 288 000 Euro. Weil die Verdolung der Hännermer Wühre in der Bergstraße eingestürzt ist, bleibt die Einmündung in die Bergstraße vorerst geschlossen. „Wir werden alles tun, um die Sanierung möglichst schnell anzugehen“, versprach Krieger. Auch die Verkehrsschilder würden bald aufgestellt.

Landrat Martin Kistler lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis und betonte, dass das Projekt die Sicherheit deutlich verbessert habe: Da die Straße auf sechs Meter verbreitert worden sei, könnten Lastwagen nun einander passieren, ohne auf den Gehweg auszuweichen und dadurch Fußgänger zu gefährden. Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller begrüßte, dass Fördermittel nicht nur im Raum Stuttgart, sondern auch in der Peripherie verbaut würden, und hob mit einem Seitenhieb auf den Berliner Flughafen hervor, dass die Straße „fast auf den Punkt genau“ zur rechten Zeit fertig geworden sei. Die Stadt habe zudem mit den erneuerten Versorgungsleitungen „eine unterirdische Schatztruhe“.

Projektleiter Andree Binninger vom bauplanenden Büro Tillig sprach von einem „spannenden Projekt mit Herausforderungen und Überraschungen“, nicht zuletzt wegen der „Entdeckung“ von Leitungen, von denen man nichts gewusst habe. Alle Redner dankten den Anwohnern für die Geduld, den Mitarbeitern für die gute Arbeit und Bauamtsleiter Roland Indlekofer, der das Projekt für die Stadt betreut hatte.