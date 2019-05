Mit Zufriedenheit reagierten am Dienstag Spitzenkandidaten der Freien Wähler, der Grünen und der neue AfD-Stadtrat auf das Ergebnis der Laufenburger Gemeinderatswahl. Mehr auf Moll gestimmt waren CDU und SPD. Die auf Fraktionsstärke angewachsenen Grünen können sich vorstellen, den ihnen jetzt zustehenden Posten eines stellvertretenden Bürgermeisters bei der SPD zu belassen. Die erstmalige Wahl eines AfD-Vertreters in den Gemeinderat sehen die vier bisher dort schon vertretenen kommunalpolitischen Kräfte gelassen. Alle wollen ihm die Chance zu einer konstruktiven Zusammenarbeit geben.

Gabriele Schäuble | Bild: Fotostudio M

Überwältigt von den 4400 Stimmen, die die Wähler ihr gaben, zeigte sich Gabriele Schäuble (FW): „So viel hätte ich niemals erwartet!“ Auch mit dem Abschneiden der FW insgesamt zeigte sich die langjährige Stadt- und Kreisrätin zufrieden, zumal mit Paul Eichmann und Bernhard Gerteis zwei wichtige Stimmenbringer nicht mehr kandidiert hätten. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir noch einen Sitz hinzugewonnen hätten und auch einer unseren jungen Bewerber in den Gemeinderat gekommen wäre.“ Insgesamt sieht Schäuble die Arbeit der FW durch die Wähler honoriert.

Frank Dittmar | Bild: Fotostudio M

Frank Dittmar (CDU) bedauert, dass Maria-Theresia Rist es nicht wieder in den Gemeinderat geschafft hat. „Sie ist eine kompetente, loyale und fleißige Kollegin.“ Es seimöglich, dass der ein oder andere Rists großen Einsatz für das Kulturleben nicht habe honorieren wollen. Dittmar versteht das nicht: „So wie Kindergärten oder Schulen brauchen wir auch die Kultur.“ Die Stimmenverluste der CDU erklärt Dittmar damit, dass sich zu wenige Kandidaten gefunden hätten. „Mir war von Anfang an klar, dass es schwer sein würde, mit nur elf Bewerbern unsere sechs Stadtratssitze zu halten.“

Jürgen Weber | Bild: Fotostudio Höckendorff

Ein rundum positives Fazit zieht Jürgen Weber (Grüne). „Wir hatten das große Glück, dass Raimund Huber als Kandidat zu uns gestoßen ist.“ Zusammen mit den beiden Zugewinnen für die amtierenden Stadträte habe das den dritten Sitz gebracht. „Doch selbst unsere nächste drei Bewerber, die es nicht in den Gemeinderat geschafft haben, haben mehr Stimmen bekommen, als die AfD.“ Wegen ihres dritten Sitzes haben die Grünen jetzt Fraktionsstatus und es steht ihnen ein Bürgermeisterstellvertreter zu. Weber erklärte, dass er und Malte Thomas bereit wären, diesen Posten weiterhin SPD-Stadtrat Rpbert Terbeck zu überlassen, falls auch ihr neuer Fraktionskollege Huber damit einverstanden sei.

Robert Terbeck | Bild: Fotostudio M

„Mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein, da es mir nicht gelungen ist, mehr Kandidaten und auch Kandidatinnen für unsere Liste zu gewinnen“, erklärte per Mail für die SPD Robert Terbeck aus seinem Urlaub. Alle SPD-Bewerber hätten respektable Ergebnisse erzielt. „Leider färbt immer mehr die Zustimmung oder Ablehnung von Parteien auch auf die Kommunalpolitik ab, obwohl sie sie hier so gut wie keine Bedeutung hat.“ Dem Einzug eines Vertreters der AfD sehe er unaufgeregt, erklärte Terbeck. Wie zuvor Schäuble, Dittmar und Weber sagte auch er, das neue Ratsmitglied solle zeigen, ob es konstruktiv mitarbeiten könne.

Patrick Meier | Bild: privat

Patrick Meier, der künftig für die AfD am Ratstisch Platz nehmen wird, zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem Wahlergebnis. „Ich bin begeistert, dass mich so viele gewählt haben, da es meine erste Kommunalwahl war und mich noch nicht so viele Bürger kennen.“ Den Einzug der AfD in den Gemeinderat erklärte sich Meier so: „Unsere Bürger wollen eine Veränderung. Sie haben ihr Vertrauen in die alten Parteien verloren.“ Eine Demokratie benötige verschiedene Ansichten. Im Gemeinderat wolle er sich vor allem mit der kommunalen Infrastruktur der Stadt und ihrer Stadtteile befassen.

