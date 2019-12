von Jennifer Moog

Nachdem ein Auto am Freitagabend in Laufenburg auf den Gleisen vor dem Westportal des Rappensteintunnels von einem Zug gerammt worden war, ist der Unfallhergang jetzt geklärt. Der 73-jährige Fahrer eines VW Caddy sei als Standbetreiber auf der Altstadtweihnacht beschäftigt gewesen, erklärte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung. Als er mit seinem Auto den Weihnachtsmarkt verlassen wollte, habe er auf Höhe der Gleise eine falsche, nur Anliegern erlaubte, Zufahrt genommen.

Als er das bemerkt habe, habe er versucht auf den Schienen zu wenden. Währenddessen seien die Schranken heruntergegangen. Der Mann habe sich noch bemüht seinen Wagen rückwärts um die Halbschranken herumzulenken. Das sei ihm jedoch nicht mehr vollständig gelungen, so der Pressesprecher der Polizei. Das vor dem Tunnelportal in Gleisraum stehende Auto wurde von dem aus Bad Säckingen herannahenden IRE gerammt. Obwohl der Fahrer sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls noch in seinem Wagen befunden hatte, kam der 73-Jährige mit leichten Verletzungen davon.