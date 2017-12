laufenburg Nach Tod eines Babys in Laufenburg: Keine Ermittlung gegen Jugendamt

Nach Tod eines Babys in Laufenburg: Keine Ermittlung gegen Jugendamt

Die Staatsanwaltschaft sieht kein behördliches Verschulden am Tod eines Säuglings in Laufenburg beim Jugendamt des Kreises Waldshut. Allerdings werden weitere Ermittlungen zu den Lebensverhältnissen der Familie durchgeführt

Bad Säckingen – Im Falle des getöteten Säuglings in Laufenburg-Rhina gibt es nach Mitteilung der Leitenden Oberstaatsanwältin Iris Janke derzeit keine Anhaltspunkte für ein Verschulden des Jugendamtes. Es werde nicht gegen Mitarbeiter der Behörde ermittelt, so Iris Janke auf Nachfrage des SÜDKURIER. Ebenso gebe es derzeit auch keinerlei Anhaltspunkte, die ein Ermittlungsverfahren gegen die Mutter des knapp dreimonatigen Kindes rechtfertigen würden. Gleichwohl werde die Staatsanwaltschaft Waldshut weitere Ermittlungen zu den Lebensverhältnissen der Familie durchführen. In Zusammenhang mit diesen Abklärungen werde es auch zu Befragungen von Mitarbeiter des Jugendamtes kommen.

Der Säugling war am ersten Weihnachtsfeiertag getötet worden. Der 36-jährige Lebensgefährte der Mutter, der laut Behörden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Vater des Kindes ist, hatte kurz nach 11 Uhr die Polizei informiert, dass er das Kind getötet habe. Er gilt als dringend tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Die Mutter war zum Zeitpunkt der Tötung nicht anwesend. Beide werden psychologisch betreut.

Zwischenzeitlich hat das Waldshuter Jugendamt die unterstützenden Maßnahmen für die Familie auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisiert. Die ambulante Hilfe für die Familie sei mit Geburt des Kindes organisiert und am Tag der Entlassung des Kindes aus der Klinik aufgenommen worden, teilte das Landratsamt Waldshut mit. Die Hilfe sei durch zwei Fachpersonen mit sozialpädagogischer Ausbildung geleistet worden. Ziel war es laut Behörde, die Eltern in ihrer Betreuungs- und Erziehungsaufgabe sowie bei der Bewältigung von Alltagsproblemen zu unterstützen.

Der Betreuungsumfang umfasste wöchentlich zwölf Stunden. Der letzte Hausbesuch vor der schrecklichen Tat fand am 21. Dezember statt, so die Information der Behörde. Die Familie wird vom Jugendamt als kooperativ bezeichnet, die Hilfen seien angenommen worden. Die Familie sei darin unterstützt worden, den Familienalltag an den Bedürfnissen des Kindes auszurichten, das reichte beispielsweise von der kindgerechten Essenszubereitung bis zur Körperpflege des Babys. Für die Behörde habe es während der Abklärungen, im Beratungsprozess und während der Dauer der Hilfe keine Anhaltspunkte für eine mögliche akute Kindeswohlgefährdung gegeben. Gewalttätigkeiten des Vaters gegenüber dem Kind seien nicht bekannt geworden, teilte das Amt mit. Dies werde auch durch die vorläufigen Obduktionsergebnisse der Staatsanwaltschaft unterstrichen.

In der Tat wies Oberstaatsanwältin Iris Janke darauf hin, dass beim Kind keinerlei Altverletzungen gefunden worden seien. Auch sei das Kind nicht verwahrlost gewesen. Nach dem vorläufigen Obduktionsbericht wurde das Kind durch mehrfache Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet. Todesursächlich war ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma, so die Staatsanwaltschaft. Anhaltspunkte für ein Schütteltrauma und für Altverletzungen fanden sich hingegen nicht.