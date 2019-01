von sk

Am Samstag löste die Polizei kurz vor 16 Uhr Alarm für die Abteilung Süd aus, weil ein Schweizer Autofahrer in der Ortsdurchfahrt Luttingen eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hat. Auf die Feuerwehr warten oder die Bewohner des betreffenden Objekts zu informieren, konnte der Autofahrer nicht. Daraufhin begann eine größere Suchaktion bei der Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeuge und die Drehleiter alle Straßen in Luttingen abfuhr und die gemeldete Rauchentwicklung suchte. Schlussendlich besuchte man ein landwirtschaftlichen Betrieb, bei dem eine Feuerwehrmann aus Luttingen selbst eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatte. Tatsächlich wurde dort die Stückholzheizung vor nicht allzu langer Zeit angefeuert, was tatsächlich, mitunter wegen der Wetterlage, mit einer Rauchentwicklung einherging. So konnten die Einsatzkräfte wieder nach knapp einer halben Stunde wieder einrücken.

Bild: Markus Rebholz/Feuerwehr

Aufgrund des anhaltenden Regens und der steigenden Pegel hatten die Feuerwehrangehörigen schon den ganzen Abend mit einem Einsatz gerechnet. Um 21.45 Uhr wurde die Abteilung Nord nach Binzgen alarmiert. Dort war in einem Wohnhaus der Keller vollgelaufen und dies bis fast unter die Decke. Ein Problem hierbei stellten die Heizöltank darf. Absprache mit dem Kreisbrandmeister, dem Bereitschaftsdienst des Landratsamtes und dem Umweltamt wurden getroffen. Ebenfalls vor Ort waren Bürgermeister Ulrich Krieger und Klärwärter Andreas Wittmann. Mit den Mitteln der Feuerwehr wurde der Keller ausgepumpt, die Heizöltanks gesichert, Bodenabläufe und Kanaleinläufe verschlossen. 24 Mann und fünf Feuerwehrfahrzeugen waren im Einsatz. Bis um halb vier Uhr morgens musste nach dem Einsatz die Gerätschaften gereinigt werden.

Bild: Markus Rebholz/Feuerwehr

Während des Einsatzes musste die Abteilung Süd um kurz nach 22.30 Uhr ebenfalls ausrückten. Auf der Ortsdurchfahrt Laufenburg Höhe der Firma Meierling blockierte ein umgestürzter Baum die gesamte Straße. Von der Besatzung des Löschgruppenfahrzeuges wurde der Baum zersägt, am Straßenrand gelagert und die Straße gereinigt.