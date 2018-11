von sk

In Laufenburg ist in der Nacht zum Sonntag ein 22-jähriger Mann vom Balkon eines Wohnhauses gestürzt. Zum Unglücksfall kam es gegen 0.30 Uhr, als sich der Mann alleine zum Rauchen auf dem Balkon aufhielt. Aus unbekannter Ursache fiel er über das Geländer cirka sechs Meter in die Tiefe. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Einwirkung durch Dritte ausgeschlossen werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein