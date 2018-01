Laufenburg/CH Mutmaßlicher Brandstifter drohte zuvor

Wegen Brandstiftung im ehemaligen Laufenburger Hotel "Schützen" beantragt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten drei Monate Untersuchungshaft. Er hatte wenige Tage zuvor gedroht, das Gebäude "in die Luft zu sprengen"

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wird für den 24-Jährigen Schweizer, der unter dringendem Verdacht steht, am Montag den Brand im ehemaligen Hotel"Schützen" in Laufenburg/CH gelegt zu haben, drei Monate Untersuchungshaft beantragen. Der Beschuldigte hatte wenige Tage zuvor gedroht, das Gebäude "in die Luft zu sprengen".

Der junge Mann, der unter dringendem Verdacht steht, am späten Montagnachmittag den Brand im ehemaligen Hotel an der Winterthurerstraße gelegt zu haben, war den Behörden bekannt: Am vergangenen Freitag hatte er, nachdemer wegen renitenten Verhaltens bei einer regionalen Verwaltungsbehörde polizeilich weggewiesen worden war, bei der Notrufzentrale einen anonymen Anruf abgesetzt, wonach das Hotel Schützen in die Luft gesprengt werde. Er konnte daraufhin ermittelt und vorübergehend festgenommen werden. Dies teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau mit.

In der Befragung vom Samstag legte der Beschuldigte glaubhaft dar, den Anruf aus Frustration über einen Konflikt um Geld mit der lokalen Behörde abgesetzt und die Drohung nicht ernst gemeint zu haben. Bei der anschließenden von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angeordneten Hausdurchsuchung konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden. Der Beschuldigte wurdedaraufhin aus der Haft entlassen.

Beim Brand vom Montag erlitten sieben Personen zum Teil schwere Rauchgasvergiftungen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren eröffnet wegen qualifizierter Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft wird beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht drei Monate Untersuchungshaft beantragen und ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben.