Binzgen Musikverein Binzgen will verstärkt Mitglieder werben

Der Musikverein Binzgen will die Ausbildung vorantreiben und neue Mitglieder werben. In der Hauptversammlung wurden einige Vorstandsämter neu besetzt, neuer stellvertretender Vorsitzender ist Peter Weiß. Für ihre Auftritte erhielten die Musiker von allen Seiten viel Lob.

Binzgen – Neuwahlen des Gesamtvorstands standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikvereins Binzgen. "Dieses Jahr verteilen wir die Arbeit auf drei Schultern", kündigte der Vorsitzende Charly Grimm an. Das bedeutet, dass es neben dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter erstmals zwei aktive Besitzer geben wird. Als Wahlleiter hatte sich Gerhard Tröndle, Vertreter der Stadt Laufenburg, zur Verfügung gestellt. Er übermittelte auch die Grüße der Stadt.

Charly Grimm wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Peter Weiß löste Simon Bächle als stellvertretenden Vorsitzenden ab. Stefanie Bächle wurde als erste aktive Beisitzerin, Bernhard Bächle als zweiter aktiver Beisitzer gewählt. Passiv-Beisitzer bleibt Herbert Denz. In seinem Amt als Kassierer bestätigt wurde Ralf Riegel. Als Kassenprüfer gewählt wurde Simon Bächle, Kassenprüfer passiv wurde Konrad Schäuble. Peter Jehle löst Stefanie Bächle als Schriftführerin ab. Als Protokollführerin bestätigt wurde Sandra Grimm. Auch Jugendvertreterin Eva Tröndle wurde in ihrem Amt bestätigt.

"Es war ein ruhiges Jahr", bilanzierte Charly Grimm. "Musikalisch waren wir sehr gut unterwegs." Auch Johannes Brenke, Musikdirektor der Stadt Bad Säckingen, habe vom Musikverein Binzgen geschwärmt. "Man sieht, dass hier richtig gearbeitet wird", habe er gesagt. Sorgen bereitet Charly Grimm allerdings die Entwicklung des Vereins. Sie hätten in den vergangenen drei Jahren vier Austritte gehabt. Jetzt sei es wichtig, neue Mitglieder zu werben und die Ausbildung voranzutreiben.

Dass die Musiker auch im vergangenen Jahr so manches Fest musikalisch bereichert haben, ging aus dem Jahresbericht von Sandra Grimm hervor. Einer der besten Auftritte war laut Sandra Grimm beim Sommerfest in Rotzel. Weitere Auftritte bestritt der Musikverein am Pfarrfest in Hochsal, beim Sommerfest in Harpolingen und beim Blumenfest in Hochsal, auch das Fridolinsfest in Hochsal begleitete der Verein musikalisch. "Musikalisch sind wir top unterwegs. Wir können uns überall sehen lassen, darauf bin ich stolz", bestätigte auch Dirigentin Nicole Eilers.

Der Probenbesuch im vergangenen Jahr lag nie unter 60 Prozent, der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 88,3 Prozent. Die besten Probenbesucher waren Sandra Grimm, Charly Grimm und Bernhard Bächle. "Sie sind immer dabei, sind ein Vorbild und eine Stütze", lobte die Dirigentin die fleißigen Musiker. Lobende Worte fand auch Ursula Böhler vom Kinder-Eltern-Chor Binzgen für den Musikverein. "Ihr seid pfiffig und ihr spielt einfach toll", brachte sie es auf den Punkt.

Der Verein

Der Musikverein Binzgen besteht seit 1871. Der Verein besteht aus 18 aktiven Mitgliedern, sechs Ehrenmitgliedern, sechs Jungmusiker in Ausbildung und 87 Passivmitgliedern. Vorsitzender ist Charly Grimm.