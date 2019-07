von Melanie Dramac

Die 100 000 Euro Marke an Spenden ist am 39. Motorradfäscht in Grunholz geknackt worden. Obwohl bis Samstagabend noch nicht klar war, wie die Einnahmen am Wochenende noch laufen, wurde bei der Spendenübergabe am Samstagabend gesamt 9000 Euro an Spenden übergeben. 4500 Euro vom letzten Jahr und 4500 Euro von diesem Wochenende. „Wenn es sein muss, laufen ich nächste Woche noch zur Bank“, so Harry Eschbach, falls die Einnahmen vom Wochenende nicht ausreichen würden.

Rough Stuff rockten am Samstag die Grunholzer Bühne. Zu ihnen rauf kamen immer wieder die Gäste und feierten mit ihren Luftgitarren mit. | Bild: Melanie Dramac

Hochmotiviert sind die 18 Motorradfreunde jedes Jahr bei ihrem legendären Motorradfäscht. „Wir brauchen keine Securitas, haben kein großes Leihzelt und machen alles selber, damit so wenig Kosten wie möglich entstehen“, so der Grunholzer Frontmann. Dadurch haben sie die Möglichkeit, mehr zu spenden und das liegt ihnen sehr am Herzen.

4500 Euro ging dieses Jahr an die Bergwacht Menzenschwand, 1500 Euro an die Rettungshundestaffel Oberrhein und 3000 Euro an eine private Person, die dringend Hilfe benötigt. „Wir freuen uns sehr und es tut uns im Herzen gut“, so Peter Böhler, Vorssitzender der Bergwacht Menzenschwand. „Es ist Hilfe für die Allgemeinheit und genau solche Spenden brauchen wir, um unsere Tätigkeit als Bergwacht ausführen zu können. Vielen herzlichen Dank!“

Insgesamt wurden am Samstagabend Spenden in Höhe von 9000 Euro von den Motorradfreunden überreicht. Auf dem Bild die Rettungshundestaffel Oberrhein. | Bild: Melanie Dramac

Harry Eschbach und seine Jungs strahlten und freuten sich, dass das Wochenende wieder so gut gelaufen ist. „Wir sind zwar eine kleine Gruppe aber wir machen was wir können“. Und das haben sie wieder mal sehr gut gemacht, denn am Wochenende wurde wieder so richtig gefeiert. Am Freitagabend ging es rund mit der Mario Nettes Band aus Schopfheim. Sie ließen die Grunholzer Bühne beben und die Gäste genossen ihre abwechslungsreiche Musik bei romantischem Lagerfeuer und fast trockenen Wetter. Lieder zum Mitsingen und zum Mitrocken gaben sie zum Besten. Am Samstag kamen dann „Rough Stuff“, alias die Whiskey Boyz und rockten die Bühne.

Romantisch, rockiges Ambiente gab es am Wochenende bei den Motorradfreunden Grunholz. | Bild: Melanie Dramac

Zahlreich waren die Gäste gekommen und wie jedes Jahr waren wieder einige befreundete Vereine mit dabei. Die Whiskey Boyz haben in Grunholz ihren eigen Fanclub und so rockten die Gäste nicht nur vor der Bühne, sondern auch mit den Jungs zusammen auf der Bühne. „Wie in jedem Jahr haben wir die weltbesten Gäste bei uns“, freute sich Eschbach. Am heutigen Montag findet zum Abschluss noch der Handwerkerhock ab 17 Uhr auf der Wiese oberhalb von Grunholz statt. Für Kinder gibt es Motorrädle fahren und Pony reiten und die Großen werden von Mario Stracuzzi musikalisch unterhalten.