Laufenburg Musik trifft auf Skulpturen: Trio konzertiert im Rehmann-Museum zur Ausstellung Weltenguss

Musikstudentinnen aus Luzern konzertieren im Rehmann-Museum. Unter ihnen die Enkelin des Museumgründers, Lilia Zumsteg.

Bei diesem ganz besonderen Konzert mit irischen, tschechischen und russischen Klangwelten schaute das Publikum direkt auf eine große Büste des Bildhauers und Museumsgründers Erwin Rehmann, umgeben von stark vergrößerten Werkfotografien. Erst dann traf der Blick auf die ausführenden Musikerinnen, darunter die Enkelin Rehmanns, Lilia Zumsteg. Zusammen mit zwei Studienkolleginnen von der Hochschule Luzern hat die junge Geigerin das aparte Programm als Bachelor-Projekt erarbeitet.

Wann hört man schon einmal den wichtigen Schweizer Komponisten Frank Martin? Er gehört inzwischen zur Generation der „Klassiker der Moderne“ und sein raffiniertes Trio über irische Volkslieder (1925) aufs Programm zu setzen, ist eine allfällige Würdigung. Mit diesem rhythmisch und harmonisch variablen Trio gingen die Kammermusikerinnen dynamisch sehr sorgsam um. Risikofreudig, klar konturiert und impulsiv versuchten sie die rhythmischen und klanglichen Finessen herauszuarbeiten, und so ergab sich ein spielfreudiges Resultat.

Dazwischen traten die jungen Damen auch mal in reduzierter Besetzung an, nur Violine und Klavier, in Dvoráks sympathischen, intimen „Vier romantischen Stücken“, kunstvollen Kompositionen im Bereich niveauvoller Hausmusik. Lilia Zumsteg folgte in Gestus, Ausdruck und tonlichem Umfang den dynamischen Anweisungen mit gutem Geschmack und so geschah ein kleines Wunder an Musikalität und Melodiosität im ersten Satz (schöne Lyrik) und im vierten (versonnene Wehmut). Schön gegeigt und präsent von Simone Steinmann am Flügel begleitet!

Natürlich sind Zumsteg (Violine), Polina Niederhauser (Cello) und Steinmann (Klavier) noch kein absolut aufeinander eingespieltes Kammermusikteam; aber bei diesem Abend in der laufenden Ausstellung im Rehmann-Museum bemühten sie sich sehr um gute Intonation und technische Perfektion, Ausdruck und klangliche Farbigkeit, wenn auch die Homogenität noch etwas wachsen muss. Bruchloses Einverständnis herrschte in Schostakowitschs erstem Klaviertrio, einem Werk, das schon den späteren Schostakowitsch mit einer Fülle von Einfällen vorwegnimmt. Diese Talentprobe eines Genies war sorgfältig einstudiert, was die lyrischen, schwelgerischen wie die grotesken Passagen betrifft, ebenso die Affekte und den Esprit. Die Interpretinnen waren hier den Tiefenschichten Schostakowitschs, seinem eigenwilligen Humor wie auch den tragischen Gefühlen direkt auf den Fersen. Das konnte sich hören lassen und war deutlich um die typische Schostakowitsch-Klangsprache bemüht. Danach konnte das anerkennd applaudierende Publikum noch die Skulpturen Erwin Rehmanns bestaunen.