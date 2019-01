von SK

Das Ensemble Eskeniangeli ist auf die Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert spezialisiert und spielt diese gemäß historisch überlieferter Aufführungspraxis. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Aufführung armenischer Musik ab dem 5. Jahrhundert. Armenische Stücke aus vorchristlicher Zeit, die zunächst mündlich überliefert, aus Aufzeichnungen des Mönchsgelehrten Komitas stammen, ergänzen dasRepertoire und machen das Ensemble zu etwas Einzigartigem.

Das Ensemble Eskeniangeli spielt auch armenische Volkslieder, die Mesrob Mashtoz zu Anfang des 20. Jahrhunderts gesammelt hat. | Bild: Christoph Knoch

Zum Ensemble mit Sitz in Basel gehören Angelika )Zwerger (Violoncello), Tamar Eskenian (Traverso und Shvi, Shant Eskenian (Violine) und Mikayel Balyan (Cembalo). Sie sind Alumni der Schola Cantorum Basiliensis sowie anderer renommierter Musikhochschulen. Insbesondere die geistlichen Klänge der Barockinstrumente in Kombination mit der traditionellen armenischen Flöte Shvi versprechen in Mitteleuropa selten gehörte Melodien. Die Flöte Shvi ist eine historische und noch heute gespielte Hirtenflöte, die aus dem Holz des Aprikosenbaumes gefertigt.

Armenische und barocke Musik

Das Konzertprogramm umfasst mehrere Volkslieder, die der in Westarmenien geborene und bis zum Beginn des Genozids 1915 in Konstantinopel wirkende Priester, Komponist, Sänger und Musik-Ethnologe Komitas Vartabed (1869-1935) gesammelt und aufgeschrieben hat. Zu hören ist auch ein Stück aus der Feder von Mesrob Mashtoz (ca. 360-440), der in der armenisch-apostolischen wie der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird und nicht nur als Schöpfer des armenischne Alphabets sondern auch vieler liturgischer Gebete und

Hymnen gilt. Auf dem Programm stehen außerdem Werke von Georg Friedrich Händel (1685-1759), Nicola Matteis (ca. 1650-1714), Pietro Locatelli (1695-1764) und Antonio Vivaldi (1678-1741).

Das Ensemble Eskeniangeli spielt am Samstag, 12. Januar, um 19 Uhr im Museum Rehmann in Laufenburg/CH. Karten kosten 35 Franken für Erwachsene und 23 Euro für Schüler und Studenten mit Ausweis. Sie sind erhältlich unter info@rehmann-museum.ch. Weitere Informationen unter: http://www.eskeniangeli.com