Laufenburg Motorsäge und Münzgeld aus Garage gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte in eine freistehende Doppelgarage in der Binzger Straße ein und stahlen eine Motorsäge sowie Münzgeld. Laut Polizeibericht wurde zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein zweiflügliges Fenster mit einem mitgebrachten Hammer eingeschlagen. Durch dieses Fenster stiegen der oder die Täter in die Garage ein und entwendeten eine 20 Jahre alte Motorsäge. Aus einem in der Garage abgestellten offenen Auto wurde das Parkgeld entnommen. Der Hammer blieb in einem Gebüsch zurück. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.