Ins Krankenhaus musste eine Motorradfahrerin, die am Donnerstag in Laufenburg gegen ein Auto gefahren war. Sie konnte dieses nach einer ambulanten Versorgung noch am gleichen Tag wieder verlassen. Gegen 14 Uhr war ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer von der Waldshuter Straße nach rechts in die Andelsbachstraße abgebogen. Da diese Straße durch ein weiteres Fahrzeug blockiert war, musste der Ford-Fahrer anhalten, weshalb das Heck seines Wagens noch in die Waldshuter Straße ragte. Ein nachfolgender Motorradfahrer bemerkte das rechtzeitig und stoppte seine Maschine. Eine nachfolgende 47 Jahre alte Frau auf ihrer Harley-Davidson erkannte diese Verkehrssituation allerdings zu spät. Sie wich zuerst dem stehenden Motorrad nach rechts aus, prallte dann allerdings in den Ford. Dabei erlitt die Frau diverse Prellungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei je 2000 Euro pro Fahrzeug.