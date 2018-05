22.05.2018 13:09 sk Laufenburg Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Rollsplitt schwer

Ein 26-Jähriger kam beim Überholen auf Rollsplitt und rutschte von der Straße in die Wiese. Das die schweren Verletzungen nicht genau zu bestimmen war, wurde der Mann per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.