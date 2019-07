Grunholz (mdc) Es ist wieder so weit, die lange Zeit des Wartens für Fans vom Motorradfäscht Grunholz ist vorbei. Die Motorradfreunde Grunholz haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und am kommenden Wochenende findet wieder das legendere Motorradfäscht auf den Wiesen oberhalb von Grunholz statt. Bereits zum 39. Mal haben die 18 Jungs die beliebte Location auf die Beine gestellt und auch in diesem Jahr geht der Erlös an einen guten Zweck. „Dank unserer weltbesten Fans konnten wir bisher 90 000 Euro spenden und vielleicht kommen wir bis Ende des Jahres auf die 100 000 Euro“, so der Frontmann Harry Eschbach von den Motorradfreunden. Am Samstagabend wird die Spende vom letzten Jahr überreicht und mit dem aktuellen Fest hoffen sie ihr Ziel zu erreichen.

Begonnen wird am Freitagabend um 19 Uhr. Wie im letzten Jahr sorgt die „Mario Nettes Band“ für beste Stimmung. Die Jungs aus Schopfheim geben so richtig Gas um bringen die Gäste mit ihrem rockigen Sound auf Touren. Sie verstehen es die Bühne beben zu lassen. Die Musik geht direkt ins Blut.

Am Samstagabend tritt dann die legendere Band „Rough Stuff“, alias die „Whiskey Boys“, auf. Allein ihre Anwesenheit bringt das Publikum in Fahrt, und wer sich nicht schon am Freitag mit seiner Luftgitarre verausgabt hat, wird am Samstagabend noch mal richtig Gas geben können. „Rough Staff“ ziehen ihr Publikum in den Bann, und jeder der Lust hat, kann zu ihnen auf die Bühne kommen und mit ihnen abrocken. Die „Whiskey Boys“ feiern mit den Besuchern bis in die frühen Morgenstunden.

Ein komplett gemischtes Publikum erwartet die Besucher am Motorradfäscht Grunholz und jeder ist herzlich willkommen. Mit ihrem großen Lagerfeuer und ihren riesigen Schwedenfackeln schaffen die Motorradfreunde Grunholz eine gemütliche, rockige Atmosphäre bei hoffentlich klarem Sternenhimmel. Auch wenn sie mal an dem einen oder anderen Tag kein Glück mit dem Wetter hatten, die Motorradfreunde Grunholz feiern trotzdem und lassen es sich und ihren Gästen gut gehen.

Am Montag kommt der Sänger der Mario Nettes Band, Mario Stracuzzi, alleine nach Grunholz und unterhält die Gäste beim Handwerkerhock ab 17 Uhr. Da die Motorradfreunde Grunholz immer auch weit angereiste Gäste unter den Besuchern haben, und damit alle das Fäscht ohne Einschränkungen genießen können, gibt es wie jedes Jahr die Wiese zum Zelten. Am Sonntag ist Ruhetag, es kann also auch ausgeschlafen werden.