von Melanie Dramac

Zum 39. Motorradfäscht Grunholz laden am kommenden Wochenende die Motorradfreunde Grunholz ein. Auf der Wiese zwischen Grunholz und Hochsal wird es an drei Tagen wieder rockig romantisch und die 18 Jungs können es kaum erwarten bis es endlich losgeht.

Auch in diesem Jahr gehen die Erlöse an einen guten Zweck. „Dank unserer weltbesten Fans konnten wir bisher 90 000 Euro spenden und vielleicht kommen wir bis Ende des Jahres auf die 100 000 Euro“, so der Frontmann Harry Eschbach von den Motorradfreunden. Am Samstagabend wird die Spende vom vergangenen Jahr überreicht und mit dem aktuellen Fest hoffen sie ihr Ziel zu erreichen. Am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr geht es los.

Wie im vergangenen Jahr lässt die Mario Nettes Band aus Schopfheim die Bühne zuerst beben. Mit rockigem Sound und röhriger Stimme wissen sie, wie sie ihr Publikum auf Drehzahl bekommt. Am Samstagabend tritt dann die legendäre Band Rough Stuff, alias die Whiskey Boys auf. Allein ihre Anwesenheit lässt das Publikum johlen, denn sie gehören sozusagen schon seit vielen Jahren zum Inventar des Festes. Sie ziehen ihr Publikum in den Bann und jeder der Lust hat, kann zu ihnen auf die Bühne kommen und mit ihnen ab rocken. Die Whiskey Boys sind tiefenentspannt und feiern mit den Besuchern bis in die frühen Morgenstunden. Ein komplett gemischtes Publikum erwartet die Besucher am Motorradfäscht Grunholz und jeder einzelne ist herzlich willkommen bei den Jungs.

Großes Lagerfeuer

Eine ganz besondere Atmosphäre mit großem Lagerfeuer und riesigen Schwedenfackeln wird es wieder geben und das niemand sich Gedanken über den Zusammenhang von Alkohol und Führerschein machen muss, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit auf einer Wiese nebenan zu zelten. „Wir hoffen, der Wettergott meint es gut mit uns“, so Eschbach. Auch wenn sie mal an dem ein oder anderen Tag kein Glück mit dem Wetter hatten, die Motorradfreunde Grunholz feiern trotzdem und lassen es sich und ihren Gästen gut gehen. Nachdem am Sonntag ein Ruhe- und Umbautag stattfindet, geht es am Montag mit dem Sänger der Mario Nettes Band, Mario Stracuzzi, weiter. Er unterhält die Gäste beim Handwerkerhock ab 17 Uhr. Für die kleinen Gäste wird es wieder Motorrädle fahren geben und auch Ponyreiten wird angeboten.