von Charlotte Fröse

„Liebe kommt, Liebe geht“ – unter diesem Titel stand das Chanson-Konzert am späten Sonntagnachmittag im Laufenburger Schlössle mit Monika Knecht, die einmal mehr mit ihren authentisch dargebrachten Darbietungen ihrer frech-dreisten Chansons die Zuhörer im komplett belegten Schlösslesaal begeisterte. Neu war auch das eine oder andere Liebeslied dabei.

Am Flügel wurde die aus Segeten stammende Künstlerin, die im Hauptberuf praktizierende Zahnärztin in Laufenburg ist, sehr subtil und in einem prägnanten Zusammenspiel von Gesang und Klavier von der ukrainischen Pianistin Rimma Vainshtein begleitete.

Zwar kommt und geht die Liebe, aber Monika Knecht blieb ihrem Publikum treu und begeisterte mit ihrer bekannten Bühnenpräsenz. Es gelang ihr, sich glaubhaft in die unterschiedlichen Genres des abwechslungsreichen Repertoires hineinzuversetzen und sie überzeugend zum Ausdruck zu bringen, wobei sie ihren kabarettistischen Scharfblick und einen feinen Spott erkennen ließ. In den Chansons zeigte die Sängerin viele verschiedene Facetten auf.

Neu im Gepäck hatte Monika Knecht eine Auswahl an amerikanischen Chansons unter anderem von Georg Gershwin mit dem Titel „The Lorelei“, oder Chansons von Cris Rea und Cole Porter. Diese Lieder bildeten einen willkommenen Kontrast zu den deutschen Chansons, die zum großen Teil aus der Feder des österreichischen Komponisten, Sängers und Dichters Georg Kreisler (1922 bis 2011) stammten. Selbstredend durfte das Chanson „Ich bin ein herrliches Weib“, das sie in einer Textvariante darbrachte, nicht fehlen.

Auch in der zweiten Hälfte des Konzerts überraschte Monika Knecht die Zuhörer mit einem „Bündel Chansons“, die textlich aus der Feder des Malers, Grafikers, Literaten, Buchillustrators und Liedtexters Fritz Grasshoff (1913 bis 1997), der bisweilen auch als „malender Lästerliedermacher“ bezeichnet wurde, stammten. Friedrich Zehm (1922 bis 2007) schrieb dazu die Musik.

Zeitkritische, skurrile Geschichten waren dabei in Chansons gepackt, wie beispielsweise die vom erkälteten Landgendarm im Schnee oder das schaurig schöne Lied vom Knochen sammelnden Engel. Einen feudalen Schlusspunkt setzte Monika Knecht mit dem Chanson „Opernboogie“ von Georg Kreisler. Das Publikum konnte sich jedoch noch auf etliche Zugaben freuen.

Eingeladen zum vorletzten Benefizkonzert für den neuen Flügel hatte der Förderverein Kultur im Schlössle. Die Kollekten-Beiträge aus dem Konzert bringen den Verein finanziell ein weiteres Stück näher an den neuen Flügel. Die Vizevorsitzende Tatjana Fahnenstil berichtete, dass schon über 60 Sponsoren-Klavier-Tasten vergeben seien, aber noch einige erworben werden könnten.

Festkonzert: Am 20. Januar 2019 wird es um 17 Uhr ein Festkonzert im Schlössle auf dem neuen Steinway-Flügel geben. Am 16. Dezember konzertiert die Violinklasse von Elisabeth Müller-Wasmer um 17 Uhr im Schlössle.

