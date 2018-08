von Richard Kaiser

Die mit Spannung erwartete Neuvermessung der Burgruine Hauenstein ist abgeschlossen. Auszubildende Vermessungstechniker der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut in Bad Säckingen (GDS) haben den mehrfachen Wunsch von Heimatforschern, die Überreste des Wahrzeichens der ehemaligen Grafschaft Hauenstein terrestrisch aufzumessen, in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis wird in einer Karte dargestellt und findet demnächst im amtlichen Liegenschaftskataster Eingang.

Mauerwerk hat sich mehrfach verändert

In der Liegenschaftskarte der Vermessungsverwaltung ist zwar der Grundriss der Ruine längst enthalten. Allerdings stammt dieser noch aus dem Jahre 1886. Das Mauerwerk wurde seither aber mehrfach verändert, so dass die topografische Darstellung zweifelsohne einer Berichtigung bedarf.

Für die beiden Auszubildenden Vermessungstechniker Jonathan Stupfel und Martin Bächle (von links) gab es bei der Aufmessung des Innenhofes der ehemaligen Burg überwiegend freie Sicht. Bilder: Richard Kaiser | Bild: Richard Kaiser

Mit dem vielversprechenden „Lernprojekt Burgruinenaufmessung“ weckte GDS-Ausbildungsleiter Christoph Frei bei seinen vier angehenden Vermessungstechnikern Martin Bächle, Patrick Rexhepi, Philipp Schmid und Jonathan Stupfel neugieriges Interesse. Die Ausführung ihres außergewöhnlichen Auftrags schien anfangs angesichts der dort vorherrschenden Vegetation schwierig zu werden, doch wurde sie ein wenig erleichtert, weil der Vorsitzende des Förderkreises zur Erhaltung der Burgruine Hauenstein, Bernhard Gerteis, den Bewuchs am Mauerwerk teilweise auslichtete.

Vermessung im weltweiten Koordinatensystem

Dennoch ging nicht alles leicht von der Hand. Denn die Vermessung der ehemaligen Burg musste im künftigen weltweiten UTM-Koordinatensystem erfolgen, in dem auch die Grundstücks-Grenzpunkte des derzeitigen Laufenburger Flurneuordnungsverfahrens eingebunden sind. Weil die Burgruine jedoch von zahlreichen Bäumen umgeben ist, war eine Anbindung an die benachbarten bekannten Vermessungspunkte nicht ohne weiteres möglich.

Ihre Kollegen Patrick Rexhepi und Philipp Schmid (Bild daneben, von links) hatten dagegen bei der Bestimmung der Burgaußenmauern einen größeren Arbeitsaufwand. | Bild: Richard Kaiser

Zudem konnte die Vermessung der historischen Mauern nicht in einem Guss über die Bühne gehen, weil vom Innenbereich der ehemaligen Burg zu ihrem Außenbereich infolge der bis zu sieben Meter hohen Steinwände keine Sichtverbindung herrscht.

Die Vermessung war nicht ganz einfach

Das Gute daran war, dass im Innenareal der Burgruine wegen der freien Sicht zum Himmel GPS-Signale empfangen werden konnten. Mit einem elektronischen Tachymeter erfolgte alsdann die Polaraufnahme der Innenmauern und die Ermittlung ihrer Koordinaten. Außerhalb der Ruine stehen hohe Bäume. Dort war keine Satellitenverbindung möglich. Daher musste zunächst eine Sichtverbindung zu etwas entfernteren Vermessungspunkten in nordwestliche Richtung freigehauen werden, die als Anschlussziele zum dort bereits vorhanden UTM-Koordinatennetz dienten. Dann konnten auch die Eckpunkte der Außenmauer über Winkel- und Streckenmessung lagemäßig bestimmt werden.

Kampf mit Bäumen, Ästen und Dornen

An zwei Tagen waren die vier Auszubildendem in zwei Zweiergruppen selbstständig und eigenverantwortlich zugange. Während sich das eine Team um die Vermessung des Innenbereichs kümmerte, erfasste das andere Team die Aufnahmepunkte der Außenmauer. Insbesondere letztere hatten mit Bäumen, Ästen, Gestrüpp und Dornen zu kämpfen, konnten sich aber erfolgreich behaupten. So war der Außendienst gegen Ende des zweiten Tages geschafft und mündete in einen kleinen Hock, zu dem Bernhard Gerteis eingeladen hatte.

Mauerstärke unterscheidet sich gravierend

Doch damit nicht genug. Die Auswertung der Messergebnisse fand alsdann auf der Dienststelle statt, ebenso die Kartierung des Grundrisses, bezogen auf die Grundstücksgrenzen. Dass der heutige Verlauf des Mauerwerks nicht mit dem aus dem Jahr 1886 übereinstimmt, war allen Beteiligten von vornherein klar. Dass aber auch die Mauerstärke bei den identischen Steinwänden teilweise gravierend differiert, war selbst für die Vermessungsfachleute eine Überraschung.

Exakte Ergenisse liefern neue Erkenntnisse

Sie kam durch exakte Ergebnisse infolge des heutigen zentimetergenauen Koordinatensystems und der mit elektrooptischen Instrumenten durchgeführten Arbeitsmethode zutage. Bei der Abbildung der alten Burgmauern vor über 130 Jahren ging man durchgehend von einer Mauerbreite von zwei Metern aus, die jetzige topografische Aufnahme erbrachte teils weniger, teils über drei Meter.

Ergbnisse interessieren viele Stellen

Die Anfertigung eines aktuellen Grundrisses ist nicht nur für das Vermessungsamt beim Landratsamt Waldshut von Belang, sondern auch für die Freiburger Denkmalbehörde; ferner für das Baubüro Waldshut des Staatlichen Hochbauamtes Freiburg, denn die Burgruine ist im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Außerdem sind der Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Hauenstein, der Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein und etliche Heimatforscher an der gegenwärtigen Darstellung des Mauerwerks interessiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein