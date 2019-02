Die Energiedienst-Gruppe machte 2018 weniger als halb so viel Gewinn wie im Vorjahr. Wie die Holding am Montag anlässlich ihrer Bilanzpressekonferenz in Rheinfelden mitteilte, verringerte sich im zurückliegenden Geschäftsjahr der Gewinn um 17 auf nur noch rund 13 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank demnach um 15,9 auf 18,7 Millionen Euro, die Dividende des an der Börse Zürich kotierten Unternehmens von 1,00 auf 0,75 Franken pro Aktie. Energiedienst erklärt das Ergebnis unter anderem mit der 2018 extrem niedrigen Wasserführung des Rheins.

"Wir können mit dem Unternehmensergebnis des Jahres 2018 nicht zufrieden sein, auch wenn wir erste Ziele bei der Umsetzung unserer Strategie erreicht haben", zitiert das Unternehmen in seiner Pressemitteilung Martin Steiger, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung . "Zum einen drückten die historisch schlechte Wasserführung und Effekte des Kapitalmarkts das Ergebnis. Zum anderen ist es uns nicht gelungen, das Photovoltaikgeschäft nach unseren Vorstellungen zu entwickeln."

Drei eigene Wasserkraftwerke

Energiedienst produziert einen großen Teil seines Stroms in den drei Wasserkraftwerken Laufenburg, Rheinfelden und Wyhlen. Das Unternehmen ist außerdem an den Wasserkraftwerken Ryburg-Schwörstadt, Säckingen und Albbruck-Dogern beteiligt. All diese Kraftwerke seien von der "historischen Trockenheit" im zweiten Halbjahr 2018 betroffen gewesen, die eine deutlich verringerte Produktion am Hochrhein zur Folge gehabt habe.

Zukauf von Strom teurer

In Deutschland sei der bei verringerter Produktion zur Erfüllung der Lieferverträge notwendige Zukauf von Strom durch eine Erhöhung der Beschaffungspreise belastet worden. Auch die geringere Netzvergütung für die Einspeisung habe sich negativ ausgewirkt. Positiv seien für das Unternehmen die in Deutschland wie in der Schweiz gestiegenen Großhandelspreise gewesen. In der Schweiz hätten zudem die Kraftwerke der Enalpin-Gruppe mehr Strom produziert.

Photovoltaik läuft noch nicht rund

Auch die Kosten für den Aufbau der Sparte Neue Geschäftsfelder hätten sich negativ auf das Ergebnis 2018 ausgewirkt, schreibt das Unternehmen. Die Photovoltaikunternehmen hätten noch keinen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Im Dezember 2018 hatte sich Energiedienst nach nur 14 Monaten wegen "unüberbrückbarer strategischer Differenzen" von der Leiterin der neuen Sparte, Sabine von Manteuffel, getrennt. Nach der aktuell laufenden Bestandsaufnahme werde dort eine strategisch fokussierte Neuaufstellung stattfinden, heißt es jetzt.

Die Unternehmensgruppe weise weiterhin eine respektable Finanzstabilität aus, so Energiedienst. Dies spiegele sich im Eigenkapitalanteil von rund 52 Prozent (Vorjahr: 53 Prozent) wider. Das Nettofinanzguthaben sei mit rund 133 Millionen Euro weiterhin gut. "Die Energiewelt der Zukunft wird digital, erneuerbar und dezentral. Darauf stellen wir uns weiter ein", wird Steiger in der Mitteilung zitiert. "Auch wenn wir nicht so voran kommen wie gewünscht, werden wir uns weiter vom reinen Energieversorger zum umfassenden Energiedienstleister entwickeln." Er bezeichnete das schlechte Jahresergebnis als "kurzfristige Delle". Doch Effizienzmaßnahmen im Bestandsgeschäft der Geschäftseinheiten Deutschland und Schweiz griffen. Zudem sei die Anzahl der Verträge mit Privat- und Gewerbekunden leicht gestiegen.