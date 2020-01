Mit dem „Harry-Schröder-Gedächtnisturnier“ in der Rappensteinhalle in Laufenburg der JFV Region Laufenburg ist eine Reihe von drei Turnieren gestartet, die im Januar in der Rappensteinhalle stattfinden werden. „Dank des am 6. März 2019 neu gegründeten Fördervereins JFV Region Laufenburg haben Kinder und Jugendliche, von den Bambini bis zur A-Jugend, die Möglichkeit, zukunftssicher Fußball zu spielen“, erklärte Vorsitzender Michael Rieple bei der Eröffnung.

Mit der Siegerehrung der Bambini 1 endete der erste Teil des Jugend-Harry-Schröder-Turnier, das am Samstag und Sonntag in der Rappensteinhalle Laufenburg stattfand. | Bild: Reinhard Herbrig

Das Turnier begann am Samstag um 8.30 Uhr mit dem Turnier der Bambini 1, bei denen Mannschaften von SV Niederhof, SV Albbruck, JFVR Laufenburg, SV Obersäckingen und SV Blau-Weiss Murg antraten. Obwohl die Spiele gewertet wurden, waren zum Schluss alle beteiligten Mannschaften Sieger. Sowohl die Kinder als auch die Eltern, die die Spiele auf der Tribüne interessiert verfolgten, hatten an dem Turnier großen Spaß. Wie Michael Rieple erklärte, ist es der Sinn der Turniere, den Kindern die Freude am Fußball zu vermitteln, sodass sie später auch als Jugendliche und junge Erwachsene für den Vereinssport zur Verfügung stehen.

Die Konkurrenz der anderen Vereine sei groß. Nur wer eine gute Jugendarbeit betreibt, könne später auch auf Mitglieder im Verein zurückgreifen, die auf der einen Seite aktiv spielen und andererseits auch im Verein Verantwortung als Vorstandsmitglieder und Trainer übernehmen. Mit der Gründung des ersten Jugendfördervereins JFV Region Laufenburg am Hochrhein ist der JFV auf dem richtigen Weg.

Jeder Teilnehmer des Jugend-Harry-Schröder-Turniers erhielt vom Vorsitzenden des JFV Region Laufenburg, Michael Rieple, eine Medaille. | Bild: Reinhard Herbrig

Weitere Spiele beim „Harry-Schröder-Gedächtnisturnier“ fanden im Anschluss unter der Kategorie Bambini 2 statt, in der JFVR Laufenburg 2 und 3, FC Laufenburg-Kaisten, SV Albbruck 2 und SV Blau-Weiss Murg 2 antraten.

Am Nachmittag spielte die F1-Jugend mit den Mannschaften JFVR Laufenburg 1 und 2, FC Laufenburg-Kaisten 1, SV Blau-Weiss Murg 1, SV Obersäckingen 1 und FC 08 Bad Säckingen 1, gefolgt von der F2-Jugend mit den Mannschaften JFVR Laufenburg 2 und 4, SV Blau Weiss Murg 2, SV Obersäckingen 2, FC Laufenburg-Kaisten 2, FC Möhlin 3 und FC 08 Bad Säckingen 2.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der E-Jugend. Hier spielten vier der fünf Mannschaften des JFVR-Teams mit. Die fünfte Mannschaft spielte zeitgleich beim Turnier der Bezirksmeisterschaft, die in der Murgtalhalle in Murg stattfand. Neben den vier Mannschaften des JFVR-Teams spielten bei den E-Jugend-Turnieren mit: FC Bergalingen 1 und 2, FC Frick A, B und D, SG Buch, FC Tiengen, SV Muttenz, FC Möhlin 1 und 2, FC Dogern, SG Murgtal 1 und 2, SV Rheintal 2, FC Laufenburg-Kaisten 2 und VfB Waldshut 2.

Das Jugendturnier leiteten Heiner Berger, Henri Hager und Maurice Schmidt. Jedes Spiel dauerte zehn Minuten, wobei die Mannschaften mit je fünf Feldspielern und einem Torwart gegeneinander antraten. Die Bewirtung übernahmen die Eltern der Kinder vom JFV Region Laufenburg.

Die Ergebnisse aller Turnierspiele finden Sie hier.