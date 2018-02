Bad Säckingen Mit Handy und unter Drogen unterwegs

Ein 18-Jähriger Lenker wurde von der Polizei kontrolliert, weil er beim Autofahren telefonierte. Die Beamten stellten fest, dass er außerdem unter Drogen stand.

Bad Säckingen – Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen, nachdem von einer Polizeistreife bemerkt worden war, dass er während der Fahrt ein Handy in der Hand hatte. Das gab der junge Mann auch sofort zu. Allerdings war der 18-Jährige doch sehr nervös. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich dann Verdachtsmomente für einen Drogenkonsum, was in einem Schnelltest Bestätigung fand. In seiner rechten Socke fand sich noch ein bisschen Marihuana. Er musste mit zur Blutprobe.