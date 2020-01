von Harald Schwarz

Es war der letzte Montag des vergangenen Jahres. Um genau zu sein: der 30. Dezember. Der Morgen war glasklar und kalt. Im Rahmen einer koordinierten Treibjagd der Jagdreviere Laufenburg Almend, Binzgen, Hänner-Ost und Rotzel standen pünktlich 9 Uhr morgens an den Reviertreffpunkten insgesamt rund 80 Jäger und 40 Treiber mit ihren Hunden zusammen und warteten auf den Beginn der vier Revier-Treibjagden. Aus den Jagdhörnern ertönte das große Halali, der Gruß aus der Jägersprache, der auf den Beginn der Jagd hinweist. Bevor die Treiber in den einzelnen Revieren ausschwärmten, begrüßte der für die Treibjagd verantwortliche Revierförster Karl-Ulrich Mäntele vom Revier Laufenburg die Treiber und Jäger. Die Kreisstraße zwischen Binzgen und Hochsal und die Landstraße Hochsal und Grunholz waren gesperrt. Das Ergebnis der Treibjagd: Sechs Rehe, sechs Wildschweine, ein Fuchs.

Nach der Begrüßung konnte also die Jagd beginnen. „Bejagt“ wurde Schwarz- und Rehwild. Wildschweine bezeichnet man in der Jägersprache als Schwarzwild. Die Treiber sind unbewaffnet. Das verlangt die Vorschrift. Sie versuchen, das Wild aus den Dickungen herauszutreiben. Die Jäger stehen an vereinbarten Stellen der Wege („Wechsel“ in der Jägersprache), auf welchen sich die Tiere bewegen. Zusammen mit den Hunden wird das ganze Gebiet „beunruhigt“. Nur wenn sichergestellt ist, dass niemand gefährdet ist, darf es zum gezielten Schuss kommen. „Die Jägerstände sind so ausgesucht, dass nichts passieren kann“, betont Revierförster Mäntele. „Keine Kugel kann durch die Gegend fliegen. Das tiefe Andelsbachtal sorgt zusätzlich auch dafür, dass das Wild parallel läuft. Kein Jäger und Treiber ist zu irgendeiner Zeit gefährdet. Um die Sicherheit jederzeit zu gewährleisen, ist ein hoher organisatorischer Aufwand notwendig“, so Mäntele. Dazu komme noch die genaue Kontrolle der genutzten Jägerstände. Jeder Jäger muss im Besitz eines Jagdscheins und Schießnachweises sein. Das wird kontrolliert. Hat ein Jäger seinen Jagdschein zu Hause vergessen, darf er nur als Treiber arbeiten.

Nach der Jagd wärmt das Feuer, im Hintergrund hängt die Beute. | Bild: Harald Schwarz

Beim Thema Jagd scheiden sich die Geister in Deutschland. Manche sehen darin einen Freizeitspaß und lehnen die Jagd prinzipiell ab. Für andere sind die Waidleute Naturfreunde, die durch den Abschuss die Wildbestände regulieren und so den Wald pflegen. Die Jäger selbst sehen sich in der Verantwortung für die Hege und Pflege der Natur und der Wildtiere. Ohne ihr Zutun würden die Wildbestände überhandnehmen, was in der Folge in Land- und Forstwirtschaft zu unkontrollierbaren Wildschäden führe, heißt ihr Argument. Jagd und Naturschutz seien eng miteinander verbunden.

Hier ging es nicht weiter: Die Straße nach Rotzel war gesperrt. | Bild: Harald Schwarz

Die Regeln sind als solches beim Deutschen Jagdverband verankert. Das Bundesjagdgesetz hält diesen Schutz und auch die Nutzung unter dem Begriff „Hege“ fest. Die Durchsetzung des Tierschutzes ist für die Mehrheit der Jäger ein elementarer Aspekt ihrer Arbeit. Sozusagen die Grundvoraussetzung ihres Handelns. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die Notwendigkeit ab, gerade auch die Zahl an Schwarzwild zu reduzieren. Die Wildschweine verursachen großen Schaden an Äckern mit Mais, Weizen und Grünland. Sie suchen tierisches und pflanzliches Eiweiß und wühlen zur Suche nach Würmern, Larven, Mäusen den Boden auf. Außerdem soll die herannahende afrikanische Schweinepest durch Ausdünnung der Population bekämpft werden. Eine Übertragung Tier zu Mensch ist jedoch nicht gegeben.

Drei Stunden später: Jäger und Treiber sind zu ihren Revierstandorten zurückgekommen. Das Halali der Jagdhörner verkündete das Ende der Jagd. Die erlegten Tiere wurden „verblasen“. Ein letztes Signal erschallte aus den Jagdhörnern. Die „Schützenbrüche“ wurden in Form eines Tannenzweiges vom Jagdleiter an die jeweiligen Schützen mit einem Glückwunsch überreicht. Ein kehliges „Waidmanns Heil“ verhallte.

Das erlegte Wild wurde nach dem Ausweiden und intensiver Prüfung und Probenentnahme direkt an den einzelnen Revierstandorten in Laufenburg, Rotzel, Binzgen und Hochsal in die Kühlaggregate gehängt. Eigentümer des erlegten Wildes ist der jeweilige Jagdpächter.