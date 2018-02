Laufenburg Mit 191 Stundenkilometer unterwegs

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A 98 in Laufenburg waren innerhalb einer Dreiviertelstunde sechs Fahrzeuge mit über 100 Stundenkilometern unterwegs.

Laufenburg – Die Polizei führte am Montag zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn 98 in Höhe des Rappensteintunnels durch. Die erlaubten 100 Stundenkilometer wurden in dieser Zeit von sechs Fahrzeugen überschritten. Der Spitzenreiter, ein 25 Jahre alter Audi A6 Fahrer, fuhr den Beamten mit 191 Stundenkilometer in die Kontrolle.