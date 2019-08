von sk

In einem Ford Ka fuhr die Frau am Dienstag, 20. August, kurz nach 22 Uhr auf der Rheintalstraße von Laufenburg in Richtung Rheinsulz. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Ortseingang kam sie rechts von der

Fahrbahn ab. Dort rammte sie eine Baustellentafel, worauf der Kleinwagen in der Böschung zur angrenzenden Bahnlinie zum Stillstand kam. Dabei entstand am Ford Totalschaden. Die 49-jährige Schweizerin blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Aargau stellte jedoch fest, dass sie stark alkoholisiert war. So ergab die Alkoholmessung rund 0.8 Milligramm pro Liter was einem Wert von rund 1.6 Promille entspricht. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis

ab.