Herr Liebwein, Sie sind der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Laufenburg, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Darauf können Sie sicher stolz sein. Aber ist eine solche Unternehmensform heute noch zeitgemäß – und wenn ja, welche Vorteile bietet sie für ihre Mitglieder?

Die 140 Mitglieder, die in 92 Mietwohnungen in Laufenburg-Rhina und auf dem Rappenstein wohnen, sind ein Beleg dafür, dass die Baugenossenschaft auch heute noch zeitgemäß ist. Die erhobenen Mietpreise, die zwischen 3,85 und 6,95 Euro pro Quadratmeter liegen, können einem Vergleich zu frei finanzierten Wohnungen standhalten. Wer einmal Mitglied und Mieter/in ist, hat außerdem ein lebenslanges Wohnrecht. Eigenbedarfskündigungen sind bei Genossenschaften ausgeschlossen. Schließlich ist jedes Mitglied auch Miteigentümer der Genossenschaft. Da die Baugenossenschaft nicht gewinnorientiert ist, müssen die Mitglieder nur mit moderaten Mietanpassungen rechnen.

Wie kann man denn Mitglied in der Baugenossenschaft werden?

In erster Linie kann nur jemand Mitglied werden, der einen Antrag für eine Mietwohnung bei uns stellt. Erst wenn er von uns ein konkretes Mietangebot erhält und diesem zustimmt, wird er Mitglied der Baugenossenschaft. Entsprechende Bewerberbögen sind auf unserer Homepage zu finden.

Wie hebt sich die Baugenossenschaft hier von anderen Vermietern ab? Was kostet es, Mitglied zu werden?

Neben der bereits erwähnten Mietsicherheit, verzichten wir bei unseren Wohnungen auf sogenannte Mietkautionen. Um bei uns Mieter zu werden ist es notwendig der Genossenschaft als Mitglied beizutreten. Je nach Wohnungsgröße müssen die Mitglieder Geschäftsanteile zeichnen: Bei einer Ein-Zimmerwohnung drei Anteile gleich 630 Euro, bei einer Zwei-Zimmerwohnung 840 Euro bei einer Drei-Zimmerwohnung 1260 Euro und bei einer Vier-Zimmerwohnung 1680 Euro zuzüglich einem einmaligen Eintrittsgeld von 25 Euro. Nach Beendigung der Mitgliedschaft bei der Genossenschaft, werden die Anteile nach Kündigung satzungsgemäß ausbezahlt.

Wie steht es mit den Wohnungen – sind diese weniger komfortabel als andere? Inwiefern stellen hohe Grundstückspreise eine Herausforderungen dar?

Ich denke unsere Wohnungen sind größtenteils zeitgemäß ausgestattet. Es ist unterm Strich, denke ich genauso wie am freien Markt: Wenn das Gebäude aus den 60ern ist, kann ich keinen Neubaustandard erwarten. Wir kaufen Grundstücke nach dem Marktpreis und müssen diesen zusammen mit den Baukosten bei einer Bank oder anderen Geldgebern finanzieren. Im Vergleich sind Baugenossenschaften in der Regel preisgünstiger in der Vermietung als der „freie Markt“. weil unser Unternehmen keine Gewinnmaximierung anstrebt. Erwirtschaftete Gewinne werden zur Bildung von Reserven und den Erhalt und die Verbesserung unserer Wohnsubstanz genutzt.

Welche Neubauvorhaben plant die Baugenossenschaft in der Zukunft und mit welchen Kosten ist dabei zu rechnen?

Aktuell planen wir zwischen den Häusern Säckinger Straße 86 und 90 in Rhina ein neues Haus mit acht Wohnungen zu bauen. Geplant ist, dass wir mit dem Spatenstich Mitte-Ende 2020 beginnen und Fertigstellung und der Erstbezug der Wohnungen Anfang 2022 sein soll. Es sind vier Drei-Zimmer-Wohnungen und vier Vier-Zimmerwohnungen geplant.

Die Baukosten hoffen wir bei um die 2,5 Millionen Euro zu halten. Des Weiteren soll nach Fertigstellung etwa fünf Jahre später eines der Nachbargebäude durch ein gleiches Haus, wie wir es jetzt planen, ersetzt werden. Nach weiteren fünf bis sieben Jahren soll das andere Nachbargebäude durch einen Neubau mit Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen ersetzt werden. Für uns als kleine Genossenschaft stellt das eine große Herausforderung dar, nicht nur finanziell auch personell, da unsere Geschäftsführung und die Vorstände ihre Aufgaben nicht hauptberuflich erledigen, sondern so neben bei.

Fragen: Reinhard Herbrig