Murg Manege frei für bunte Clowns und kleine Raubtiere

Zahlreiche kleine Narren erlebten am dritten Faißen beim Kinderumzug mit anschließendem Ball in der Murgtalhalle eine farbenfrohe und lustige Zirkuswelt.

Manege frei für den Murger-Mitte-Zirkus hieß es am dritten Faißen in Murg beim Kinderumzug mit anschließendem Kinderball in der Murgtalhalle.

Die Murger Kinderfasnacht stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Kunterbunte Zirkuswelt.“ Die Kinder des Kindergarten St. Hildegard und der Grundschule Murg zeigten auf dem Weg durch die Straßen von Murg die bunte Vielfalt des Zirkuslebens von Artisten über Clowns bis zu wilden Raubtieren. Angeführt wurde der närrische Bandwurm von der Narrenzunft Murg und musikalisch begleitet von der Gugge-Brass-Band Murg und der Guggenmusik Fröscheloch-Echo Niederhof.

Kaum zu bändigen waren sie, die wilden Tiger, Löwen und Geparden des Kindergarten St. Hildegard und der Schüler der Grundschule Murg. Ihre Dompteure (Lehrer, Erzieher und Eltern) trieben die wilde Meute unbarmherzig kreuz und quer durch die Straßen von Murg bis zur Murgtalhalle. Schwarzgekleidete Zauberer verwandelten die auf der Umzugstrecke stehenden Zuschauer mit ihrem Hokuspokus. In der Murgtalhalle vergnügte sich die buntgekleidete Kinderschar aus Artisten, Clowns, Prinzessinnen und wilden Löwen mit ihren Eltern und Lehrern bei Musik und Tanz, frisch gestärkt von Wurst und Wecken.