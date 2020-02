von Brigitte Chymo

Als der Männerchor seinerzeit die New Gospel Singers aus der Taufe hob, waren die Männerstimmen noch weit in der Überzahl. Der Gospelchor war überschaubar. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwar verschoben, geblieben ist aber unverändert eine Vielzahl gesanglicher Aktivitäten beider Chöre. Die New Gospel Singers steigen bereits in die Planung ihres 20-Jahrfeier im Jahr 2022 ein. Konzerte sind bekanntermaßen die Höhepunkte im Vereinsjahr eines jeden Sängers. Für die New Gospel Singers gab es deren 2019 gleich zwei. „Es war überwältigend“, schwärmte Pressewartin Petra Schlageter in ihrem Rückblick vom Musicalkonzert im Kursaal in Bad Säckingen, das im März das Publikum begeisterte.

Lob für Gemeinschaft

Vor vollem Haus, beziehungsweise Kirche sang der Chor auch bei seinem Adventskonzert in der Magnuskirche, die bis auf den letzten Platz besetzt war. „Wir haben zwei sehr große Konzerte gestemmt“, lobte Chorleiterin Anne Kütemeier ihre Sängerinnen und Sänger und erinnerte an das unterschiedliche Liedrepertoire, das zu bewältigen war: „Dazu gehört schon was.“ Kütemeier betonte außerdem die gute Chorgemeinschaft: „Fast jeder trägt etwas dazu bei“, erinnerte sich Chorleiterin an die vielen Dinge, die von den einzelnen oft still einfach erledigt werden.

Zwischen den beiden Konzerten lagen etliche weitere Gastauftritte, so beim zehnjährigen Bestehen des Naturbads und beim Konzert des Männerchors. In geselliger Runde ging es unter anderem zum Kegeln und auf Kanutour rheinabwärts. Nachdem das Mittsommernachtfest 2019 wegen schlechter Wetterprognosen ausfiel, steht es 2020 wieder im Terminkalender. Geplant sind außerdem ein Auftritt im Schlosspark, ein Adventskonzert und eine Chorreise nach Dresden. Für die 20-Jahrfeier im Jahr 2022 werden bereits „Ideen gesponnen“.

Reise über die Weltmeere

Gesanglicher Höhepunkt für den Männerchor war 2019 das Jahreskonzert in der Murgtalhalle, bei dem es unter dem Motto „Hamburg-die Gitarre und das Meer“ auf große Reise über die Weltmeere ging. Chorsprecher Reinhard Döbele dankte Chorleiter Hubert Alznauer ausdrücklich für dessen Geduld bei der Konzertvorbereitung in vielen Singstunden. Gute alte Tradition wurde 2019 auch beim Maisingen im Dorf fortgesetzt, beim Abendplausch im Alten- und Pflegeheim St. Vinzentius und an Heiligabend beim Betreuten Seniorenwohnen und wiederum im St. Vinzentishaus. Die Geselligkeit pflegt der Männerchor nicht nur nach den Singstunden, sondern ein Mal in Monat auch bei einem gemütlichen Hock. Besonders freudig verkündete der Chorsprecher, dass zwei neue Stimmen den Chor verstärken. Weitere Sänger sind jederzeit willkommen. Für 2020 stehen unter anderem auf dem Programm das Maisingen, Abendplausch im St. Vinzentiushaus und wiederum ein Konzertabend.

Vertrauen in Vorsitzenden

Bei den Teilneuwahlen des Vorstands bestätigte die Versammlung den Vorsitzenden Dieter Hiob in seinem Amt. Ebenso Kassiererin Manuela Bürgin und Reinhard Döbele als Chorsprecher des Männerchors. Als Beiräte stellten sich zur Verfügung Guido Burkhardt, Helfried Sutter und Inge Balda.