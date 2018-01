Laufenburg Luca Völkle aus Konstanz gewinnt Laufenburger Stadtlauf

Luca Völkle aus Konstanz siegt beim zweiten grenzüberschreitenden Stadtlauf in Laufenburg in der Kategorie Gentleman A (7 Kilometer) in 23:18.2 Minuten, vor Peter Oeschger (26:46.9) und Keelan Senn (28:47.2) aus Gansingen.

Laufenburg/CH (her) Luca Völkle aus Konstanz siegte beim zweiten Stadtlauf in der Kategorie Gentleman A (7 Kilometer) in 23:18.2 Minuten, vor Peter Oeschger (26:46.9) und Keelan Senn (28:47.2) aus Gansingen.

Trotz leichtem Nieselregen, mit dem der Sonntagmorgen begann, der aber im Laufe des Vormittags aufhörte, war der Stadtlauf, den die Veteranen des Schweizerischen Radfahrbundes (SRB) ab 9.30 Uhr in der Altstadt von Laufenburg/CH und Baden grenzüberschreitend veranstalteten, gut besucht. Wie Bernadette Rippstein und Thomas Mahrer vom Organisations-Komitee erklärten, haben 117 Läuferinnen und Läufer in elf Kategorien am Stadtlauf teilgenommen, unter die sich sechs Teilnehmer von diesseits des Rheins eingereiht haben.

Die Kategorien, Elite U23 und Junioren U19, mussten den Kurs vier Mal durchlaufen und so insgesamt sieben Kilometer zurücklegen. Die Erstplatzierten waren: Jonas Weiss /Sulz (25:24.3) und Sho Seibert/Sulz (23:54.2).

Zur zweiten Gruppe, die um 10.15 Uhr startete, gehörten die Kategorien Damen Open und Gentleman C (5,3 Kilometer). Hier landeten bei den Damen Evelyne Näf/Eiken (21:54.9), Daniela Böhler/Laufgruppe Heinz (22:39.4), Sariitta Pihlajaviita/Rheinfelden D (23:41.8) und Tatjana Ragusa/Murg (23:53.7) auf den Rängen 1-4. Bei den Gentleman C siegte Urs Wüthrich/Gipf-Oberfrick (21:02.9). Jörg Völkle/TC-Murg (28:27.2) landete im Mittelfeld auf dem 12. Rang. In der Kategorie Gentleman B siegte Andreas Böhler/St.Louis (18:12.2)

Bei dem 2,8 Kilometer langen Kurs, den die Anfänger U17 zurücklegten, siegte Dominik Weiss/Sulz (9:34.3). Bei den Kindern und Jugendlichen siegte in der Kategorie U15 (2,8 Kilometer) Jan Christen/Klingnau (9:46.3). Valentino Ragusa/Bad Säckingen (13:23.5) kam auf den 8. Rang. In der Kategorie U13 (2,3 Kilometer) kam Simon Oeschger/Sulz (8:59.9) auf den 1. Rang. In der Kategorie U11 (1,7 Kilometer) siegten Jonas Schweizer/Ehrenkirchen (6:43.7). Yannik Berger/Laufenburg D (7:30.0) belegte den guten 5. Rang. Den Abschluss bildeten um 13 Uhr die Kids der Kategorie U10 (1,1 Kilometer) in der ab 13 Uhr Yuri Doornebal/Kaisten (4:44.6) auf den 1. Rang kam.