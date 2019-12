von sk

Die Helfer des Altstadtteams haben die Straßen und Plätze bereits mit Tannenreis und Lichterketten geschmückt, die Mitarbeiter der Technischen Betriebe haben schon Weihnachtsbäume aufgestellt. In dieser Woche folgen noch die Verkaufshütten. Wenn dann noch die Vereine und Händler ihre Verkaufsstände aufgeschlagen haben, können Bürgermeister Ulrich Krieger und Stadtammann Herbert Weiss am kommenden Freitag, 13. Dezember, 18 Uhr die 16. Laufenburger Altstadtweihnacht eröffnen.

Drei Tage lang gilt dann bis zum Abend des Dritten Advents das Motto „Zauberhafte Altstadtweihnacht im Lichterglanz“. Dieses Jahr findet am Sonntag, 15. Dezember, in der Andelsbachstraße zeitgleich der aus dem Stadtrecht hervorgegangene Weihnachtsmarkt statt.

Öffnungszeiten Am Freitag, 13. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Schauplätze In der Laufenburger Altstadt links und rechts des Rheins vom Rathausplatz in Laufenburg/D, die Hauptstraße hinab über die Laufenbrücke hinweg, den Laufenplatz und die Fischergasse bis zum Marktplatz in Laufenburg/CH. Angebot An rund 90 Marktständen bieten professionelle Händler, regionale Erzeuger und örtliche Vereine Weihnachtliches, Schönes, Nützliches, Leckeres und Gesundes an. Am Freitag und Samstag haben zudem auch die Einzelhändler in der Altstadt für die Besucher länger geöffnet. Begleitprogramm Am Freitag um 19 Uhr treten die Stadtmusiken aus Deutschland und der Schweiz auf, um 20 Uhr spielen Julia Lauber und Felix Birsner Pop, Funk, Oldies, Rock. Am Samstag 15 Uhr ist Nebelung Märchenerzähler am Wehrturm (bei Schlechtwetter ist der Auftritt im Foyer Rathaus), um 16 Uhr begeistert Zauberer Raimund mit Seifenblasen, um 17 Uhr tritt der Chor Voix Célestes auf, ab 18 Uhr sind Engel in der Altstadt unterwegs, um 20 Uhr tritt Severin Ebner von der Band Sameday Records solo auf. Am Sonntag ab 14 Uhr verteilt der Weihnachtsmann Geschenke an die Kinder, ab 15 Uhr ist Nebelung Märchenerzähler am Wehrturm (bei Schlechtwetter im Foyer Rathaus), um 15 Uhr spielt das 7 Sins-Trio Soul, Pop und Rock und um 17 Uhr tritt der Zirkus Papperlapapp mit seiner Feuer-Lightshow auf der Bühne beim Rathausplatz auf.

Zur Adventszeit ist ein Bummel über den grenzüberschreitenden Weihnachtsmarkt in Laufenburg immer ein ganz besonderes Erlebnis, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Vom Rathausvorplatz im badischen Laufenburg aus geht es hinab durch das weihnachtlich liebevoll geschmückte Städtle, über die Laufenbrücke und den Rhein hinweg zum Laufenplatz in das Städtli der schweizerischen Schwesterstadt. Hüben wie drüben warten viele Geschenkideen und Gaumenfreuden auf die Besucher.

Festliches Rahmenprogramm

Weihnachtsmusik überall im Weihnachtsdorf und ein festliches Rahmenprogramm auf den Bühnen des Rathausvorplatzes in Laufenburg/D und dem Laufenplatz/CH stimmen große und kleine Besucher auf die kommenden Weihnachtsfeiertage ein.